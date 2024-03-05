木村拓哉2008年跳過日版《科目三》！魔性畫面出土 99萬人：經典
日本天王木村拓哉能唱能跳還很會演，是許多少男少女心目中的男神。2008年他接下男性化妝品GATSBY代言，不少男網友都跟風搶購，其中木村拓哉為品牌廣告跳的舞蹈，搭配洗腦的廣告詞與旋律，讓GATSBY獲得大大的曝光度，有民眾近日發文表示這是他：「那個年代的《科目三》。」
記者陳雅蘭／綜合報導
《科目三》為2022年一名網紅發布的「科目三舞蹈影片」，魔性配樂、歌詞加上誇張的舞步而紅極一時；直到2023年，一位抖音博主用《一笑江湖》作為「科目三」的配樂，開始於網絡走紅，隨後出現大量模仿創作的短影音，《科目三》不僅成為中國抖音神曲，海外網友、藝人也開始流行跳《科目三》，該曲也是學生在學校愛表演的曲目之一。
因為《科目三》爆紅，非年輕一代的民眾就翻出木村拓哉2008的「GATSBY廣告舞」30秒影片，憶當年表示：「我那個年代的《科目三》。」貼文吸引99萬人瀏覽、3.8萬人按讚，木村拓哉魅力不容小覷。
木村拓哉是日本歌手、演員、配音員，他在1987年加入傑尼斯事務所，與中居正廣、稲垣吾郎、森且行、草彅剛、香取慎吾組成男子偶像團體SMAP，但團體已於2016年12月31日解散。木村拓哉的知名戲劇作品無數，不當歌手也是有許多粉絲支持，但在2000年突然宣布跟工藤靜香結婚，令大批少女心碎、揚言抵制，但這不影響木村一家的感情，2個女兒木村心美、木村光希也隨著爸媽腳步出道，4人的演藝事業都有不錯成績。
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