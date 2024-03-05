蘇丹紅辣椒粉流向續擴大　陳其邁重申從嚴執法

高市府衛生局持續追查蘇丹紅辣椒粉流向，發現維力、八方雲集、牛頭牌等公司均曾採購問題辣椒粉。市長陳其邁今(5)日表示，衛生局主動在市場發現津棧跟佳廣兩家，即往上溯源發現是從大陸進口，總共8個批號流向7個縣市，市府除重罰外，也主動通知食藥署與其他六個相關縣市來擴大稽查，他重申，高市府一定會從嚴執法、嚴格把關。
記者郭凱杰／高雄報導
高雄市衛生局清查「津棧國際貿易有限公司」、「佳廣國際貿易有限公司」進口辣椒粉產品流向八方雲集餐飲集團之輸入許可證號辣椒粉品項「各批」結果共3份進口報單(輸入許可號碼IFT12AI0123507、IFT12AI0118403、IFT12AI0138401)，合計5個批號(有效日期1150618、1150622、1150614、1150809、1150914)，總重6,264公斤，均為食品藥物管理署檢驗結果不合格之品項。
津棧國際貿易有限公司」進口辣椒粉產品流向維力食品工業股份有限公司之輸入進口報單(輸入許可號碼IFT12AI0148504，有效日期1150922)係屬食品藥物管理署檢驗結果不合格之品項，已依程序啟動流向追蹤通知所轄衛生局協助監督下架。
高市衛生局移送該案至高雄地檢署偵辦，並配合相關單位，查封違規產品共32739公斤，「津棧國際貿易有限公司」、「佳廣國際貿易有限公司」之產品共34414公斤，流向新北市、桃園市、臺中市、彰化縣、雲林縣、臺南市、高雄市，並已通知各縣市衛生主管機關監督下架，截至4日日16時高雄市下游業者已下架回收116.85公斤。