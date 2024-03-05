桃機歲修引民怨！交通部竟稱「便捷舒適」 藍委轟：麻木還是白目
桃園國際機場南跑道進行年度歲修，導致多架班機起降延誤、改時而引發民怨，明天交通部將於交通委員會業務報告，卻遭國民黨立委洪孟楷痛批，口頭報告34頁，但通篇隻字未提塞機事件，最後結語，「創造更安全便捷、舒適的美好交通生活環境」，讓他質疑交通部「到底是麻木還是白目？」
記者林怡昕／台北報導
洪孟楷指出，離譜的塞機事件剛落幕，影響數十萬國內外旅客，而明天交通委員會的交通部業務報告於下午送來立院，口頭報告34頁，他特別關注機場、飛航這塊，有無任何檢討改進、自我反省；但通篇隻字未提就算，「推動機場建設、提升服務品質」倒是作文比賽很強，尤其最後結語，「創造更安全便捷、舒適的美好交通生活環境。」交通部現在還在天下太平，這樣的內容，到底是麻木還是白目？
洪孟楷認為，國人要看到的是做實事的政府，而不是只會跟民代比大聲、擅改報告名稱、出事一推二五六的官員；發生離譜的塞機事件，是完全的人禍，沒有規劃、沒有配套、沒有超前部署，就是擺爛。
「就問歲修是今年才有嗎？並不是！那為何之前不曾如此嚴重」，洪孟楷質疑，跑道整修是只有台灣有嗎？並不是，那為何其他國家機場能夠預先規劃，現在再出這樣的報告，是已經被罵到麻木，好官我自為之；不然就是白目，不懂輕重緩急，無論何者，都是離譜。
洪孟楷說，還在天下太平，就是螺絲鬆太久。該有人負起政治責任的時候，請別推託，這個時候還寫的出「便捷舒適的美好交通」，這種麻木還是白木的發言，官員敢說、人民還真不敢聽。