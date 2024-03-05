通緝犯泰國遭槍殺！共犯逃回台30萬交保 北檢抗告成功重開羈押庭
台灣44歲通緝犯綽號「少爺」的石茂強，25日被棄屍在泰國曼谷蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）附近一間廢棄餐廳，頭部遭到歹徒近距離開3槍，泰國警方追查涉案的4名台籍男子、1名泰籍女子，24歲的周昱帆潛逃回台，日前被依依涉犯殺人、毒品等罪聲押禁見，台北地方法院裁定30萬元交保候傳。北檢認為周男說詞避重就輕，向高院提起抗告，今（5）日下午原裁定撤銷，發回台北地方法院重裁。
記者孫唯容／綜合報導
命案當天，周昱帆與王綋騰從台灣飛抵泰國，在地的台人石茂強與胡豐源、林光遠等人前往住處接風，周昱帆遞上K菸給石茂強，2人準備抽菸放鬆的時候，現場突然發生爭執，周昱帆親眼看到石茂強中槍倒地，後續周昱帆還幫忙擦拭清理現場血跡，接著跟王綋騰等人一起搭車去棄屍，後續一行人到了柬國首都金邊後，周自認與命案無關藉口返台，26日搭機返回桃園國際機場時，被警方帶回訊問，日前被依依涉犯殺人、毒品等罪聲押禁見，台北地方法院裁定30萬元交保候傳。
北檢對此不服提出抗告，高院說明，經合議庭審理後，認周犯罪嫌疑重大，所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪，有相當理由認為有逃亡、湮滅證據或勾串共犯之虞，且依其涉案情節及程度，是否得以具保、限制住居、限制出境及出海、告誡等手段，確保本案偵查程序之順利進行，尚有進一步究明、確認之必要，故撤銷原裁定，並發回原審法院。
據了解，石茂強因槍砲、強盜、交通過失傷害，去年2月遭桃園地檢署通緝，後來逃亡海外，泰國警方在本月25日調查命案時，看到屍體身穿黑色襯衫，手臂刺有繁體「羅」字，一度以為他姓羅，抽絲剝繭後發現他是台灣通緝犯石茂強，懷疑命案背後原因恐與毒品有關。
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