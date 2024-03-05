全家霜淇淋地位不保了！眾瘋吃這間「1支20元」　7-11買1送1限3天

迎接38婦女節！全家美式買1送1　超商拿鐵買2送1、奶茶38元限3天

▲歡慶3月8日婦女節來臨，全家只要即起至3月19日前開啟APP共享功能，就能獲得經典美式、單品美式買1送1可寄杯優惠（圖／業者提供）
▲歡慶3月8日婦女節來臨，全家只要即起至3月19日前開啟APP共享功能，就能獲得經典美式、單品美式買1送1可寄杯優惠（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

歡慶3月8日婦女節來臨，各大超商推出限定優惠，包括全家只要即起至3月19日前開啟APP共享功能，就能獲得經典美式、單品美式買1送1可寄杯優惠；萊爾富氣泡飲全系列49元，限時3天茶拿鐵，單杯只要38元；OK超商美式、拿鐵買2送1。

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🟡全家便利商店

📍APP｜即起至3月19日
活動期間內至APP開啟共享功能，就能在3月27日起至4月2日獲得以下專屬優惠

◾大杯單品美式買1送1，5折（原價100元、特價60元）
◾大杯經典美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）

▲全家38婦女節咖啡買1送1優惠。（圖／全家提供）
▲全家38婦女節咖啡買1送1優惠。（圖／全家提供）
📍門市｜3月5日至3月19日
◾花生圓圓拿鐵買1送1，5折（原價75、特價38元）
◾花生圓圓醇奶買1送1，5折（原價65、特價33元）
◾永豐餘生技，薑汁撞奶、杏仁茶、冰糖雪梨紅棗茶任選買1送1，5折（原價65、特價33元）

▲全家私品茶買1送1（圖／全家提供）
▲全家私品茶的永豐餘生技買1送1，包括薑汁撞奶、杏仁茶、冰糖雪梨紅棗茶任選買1送1（圖／全家提供）
🟡萊爾富

📍門市｜3月6日至3月8日（須出示優惠條碼）

◾中杯單杯售價45元系列的熱紅茶拿鐵、熱抹茶拿鐵，以及大杯單杯售價55元系列的冰紅茶拿鐵、冰抹茶拿鐵與冰/熱炭焙鐵觀音拿鐵，結帳時出示特惠條碼，單杯特價38元、最低6.9折。
◾葡萄王人蔘王養身飲60 mL買1送1，原價99元、特價50元
◾LOTTE無糖口香糖（藍莓薄荷/草莓薄荷口味）買1送1，原價39元、特價20元
◾紅茶花伝皇家奶茶470 mL，加10元多一件，原價35元、特價23元
◾好想兔鈣五吉軟糖（招財兔/龍元寶），加10元多一件，原價49元、特價30元

▲萊爾富38國際婦女節優惠小確幸在萊爾富，3月6日至8日限時3天指定商品最低買1送1。（圖／萊爾富提供）
▲萊爾富38國際婦女節優惠小確幸在萊爾富，3月6日至8日限時3天指定商品最低買1送1。（圖／萊爾富提供）
📍門市｜即起至3月12日

◾氣泡飲全系列特價49元優惠，包括特大杯單杯售價55元的冰草莓風味氣泡QQ、冰葡萄風味氣泡、冰冬瓜風味氣泡、冰紅柚綠茶風味氣泡，等於打8.9折。

▲萊爾富即日起至3月12日「仙氣女神節」 氣泡飲全系列特價49元。（圖／萊爾富提供）
▲萊爾富即日起至3月12日「仙氣女神節」 氣泡飲全系列特價49元。（圖／萊爾富提供）
🟡OK超商

📍門市｜3月7日至3月8日

◾大杯美式買2送1，67折，原價45元、特價30元
◾大杯拿鐵買2送1，67折，原價55元、特價37元
◾大杯濃厚美式買2送1，67折，原價55元、特價37元
◾大杯濃厚拿鐵買2送1，67折，原價65元、特價44元

▲補班日優惠開跑，OK超商咖啡買2送1，有美式跟拿鐵。（圖／OK提供）
▲38婦女節優惠來了，OK超商咖啡買2送1，美式、拿鐵通通有。（圖／OK提供）

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