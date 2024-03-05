DJ SODA「甩襲胸風波」登日雜誌封面 嬌喊：在便利商店等你們
DJ SODA（黃素熙）自2019年起就連續6年榮獲年度百大美女DJ票選第一名，不僅有精緻的臉蛋及傲人上圍，同時放歌實力及現場帶動觀眾氣氛的能力也是出神入化。兼具美貌與實力的DJ SODA在IG上擁有超過536萬的粉絲，近期更是穿著性感比基尼登上日本雜誌封面，她也透露在便利商店都可以看到她的雜誌，讓粉絲們紛紛暴動大喊：「買定了！」
記者張一笙／綜合報導
Djane網站每年都會舉辦百大美女DJ的票選活動，DJ SODA也連續6年榮獲票選第一名。昨（4）日，DJ SODA在IG上曬出她手拿一本日本雜誌的照片，只見雜誌封面她身穿藍色肩帶的白色比基尼，並寫下：「我很榮幸成為日本知名雜誌封面模特，能在日本各地的便利商店登場，真是令人興奮！」
DJ SODA的照片曝光後，立刻吸引超過6.5萬人按讚，不少她的粉絲都在底下留言：「哪裡買得到？」、「這是哪一本雜誌，我要去買！」、「性感封面相當搶眼！」、「我已經入手！」顯見DJ SODA在日本也具有極高人氣。
事實上，DJ SODA去年8月前往日本大阪演出時，就曾遭到多名觀眾襲胸，當時她在IG上發文寫下：「今天完成了日本大阪潑水音樂節表演，但震驚到手還在抖。」DJ SODA說自己為了與粉絲交流，通常會在表演快結束時近距離和粉絲互動，但有不肖人士卻濫用她的好意，對她進行「性騷擾」。如今，她能夠重返事發地日本，直面內心恐懼拍下這組照片，讓不少粉絲紛紛誇讚她很勇敢。
※【NOWnews 今日新聞
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