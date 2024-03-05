蘇丹紅辣椒粉風暴擴大！雲林又3家業者中鏢 近2萬公斤退貨、下架
含致癌物「蘇丹紅」的辣椒粉流向全台，雲林縣衛生局表示，經高雄市通報「津棧國際貿易公司」進口含致癌蘇丹色素三號的「紅辣椒細粉-C辣粉」，其中有1.15萬公斤流向雲林一處辣椒行，所幸經查全數尚未使用，已請業者退貨。另由台南久芳公司的雞心椒粉也遭檢出，雲林2家食品廠分別進貨1公斤、240公斤，均尚未販售，已通知業者下架回收。
記者林莞茜／綜合報導
雲林縣衛生局今（5）日表示，3月2日接獲高雄市通報，津棧國際貿易公司輸入中國大陸之「紅辣椒細粉-C辣粉」，檢出含有蘇丹色素三號，北港鎮有辣椒行進貨1.15萬公斤，經查該行全數尚未使用，已請業者退貨上游處理，並取得退貨證明單據備查；同天也接獲台南市通知，久芳公司的雞心椒粉檢出蘇丹三號，經查雲林縣有2家食品廠分別進貨1公斤、240公斤，其中700公克未使用，300公克僅做成半成品，另家則是200公斤尚未使用並已完成退貨，另40公斤製成半成品及成品，已通知下游業者下架回收。
雲林衛生局表示，後續將持續監督、追蹤問題產品下架回收，衛生局也會保持與各縣市聯繫與互助通報，如有最新流向情資，將第一時間前往稽查釐清，防止問題產品流入市面。