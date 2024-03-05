為NCC駁火！羅智強嗆陳建仁：你也去加入威權國民黨算了！

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羅智強提到，「感謝你打臉陳其邁！」，時任立委陳其邁、鄭麗君等人在2012年表態支持建立國會聽證制度；而他主張，應制定藐視國會罪，若官員公然說謊，處一年以下有期徒刑，並質疑陳建仁態度是打臉柯建銘、前立委蔡同榮等人主張。
陳建仁回應，時空有改變，羅智強則嗆聲，時空改變，就是屁股位置不同，換了位置就換腦袋，「你以行政院院長、民進黨官員立場備詢，公然打臉民進黨所提的版本！」陳反駁，「這我不同意」。
羅智強接續說，行政院長公然反對國會聽證調查，這些都是民進黨過去主張，「柯建銘現在說國會聽證調查是毀憲亂政，但何來毀憲亂政之說？」
「羅智強宣布，我百分之百站在2016年民進黨那邊，提出完全一樣的國會聽證制度修法法案」，羅表示，要看民進黨要不要繼續打臉自己。
羅智強續關切NCC議題，並詢問是否有法律保障報社、電視等獨立自主，不受政府侵害？陳建仁肯定答覆，羅接續問，現在NCC關掉哪間電視台？陳建仁提到，它有法律依據，且是獨立機構。
羅智強批評，沒有看到民進黨尊重保護新聞言論精神，而是新聞自由被箝制，「作為總統或執政者，就算很討厭某家電視台和節目，要關掉電視台或節目，都不該由政府去關，應是由閱聽人，透過市場機制決定？院長否認同？」陳建仁回應，他認同，但要依法處理。
羅智強接著與陳建仁陷入唇槍舌戰，羅對陳建仁嗆聲，「你不會不支持國民黨時代的報禁吧！」直呼「你都知道不能關新聞台，結果你在旁邊說依法辦理，照你邏輯，你也去加入威權的國民黨算了！」陳建仁回應，當時法律不好，當然不應該。