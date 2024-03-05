高股息ETF挾帶除息行情超高人氣 6檔漲幅贏過大盤
台股今（5）日步步高，盤中最高來到19453點再創新高，收在19386點，台積電也來到新天價738元，其ETF表現也受到關注。進一步觀察高股息ETF近一周股價表現，可以發現有6檔漲幅贏過大盤的2.32%，包括群益台灣精選高息（00919）的4.28%、凱基優選高股息30（00915）的3.19%、大華優利高填息30（00918）的3.1%、群益半導體收益（00927）的2.81%、台新永續高息中小（00936）的2.73%，以及富邦特選高股息30（00900）的2.72%。
記者許家禎／台北報導
AI趨勢催動，台股農曆年後開紅盤以來，已上漲1300點，法人觀察，高股息ETF挾帶除息行情超高人氣，從成交量到股價同步呈現增溫現象。看看高股息ETF近一周股價表現，有6檔漲幅贏過大盤的2.32%，包括00919的4.28%、00915的3.19%、00918的3.1%、00927的2.81%、00936的2.73%，以及00900的2.72%。
若將時間拉長到近一年，股價漲幅超過4成的有00915、0056、00918、00919，其中又以00915上漲53.85%表現最為突出，00915同時也是今天漲幅最大的高股息ETF之一，成交量從3月初以來已成長逾700%。
目前已掛牌的高股息ETF有17檔，一年4次配息的超過半數，共有10檔，每逢3、6、9、12月除息的最多，有4檔，堪稱高股息ETF廝殺最激烈一組，從配息絕對金額來看，00713的每受益權單位配發0.88元最多，而00915這次公布每受益權單位預計配出0.72元，但00915近一周股價漲幅3.19%優於00713的1.65%，股價、配息表現著實令人驚艷，而即將除息的高股息ETF，在市場人氣加持下，後市表現可期，值得投資人多加留意。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。