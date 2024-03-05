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海外獲利要拚3成！彰銀插旗加拿大　多倫多分行獲准申設

▲金管會今（5）日同意彰化銀行向加拿大主管機關申設多倫多分行，也是國銀在加拿大設立的第5家分行。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲金管會今（5）日同意彰化銀行向加拿大主管機關申設多倫多分行，也是國銀在加拿大設立的第5家分行。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

金管會今（5）日3同意彰化銀行向加拿大金融主管機關申請設立多倫多新據點，這也是繼去年6月獲准設立澳洲雪梨及日本大阪新據點後，彰銀再獲准設定海外新據點，也是本國銀行在加拿大設立第5家分行，目前還有1家銀行的子行也在加拿大。

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加拿大為全球第10大經濟體，同時是WTO、OECD、G7、APEC及CPTPP等多個國際組織的成員國，也是唯一一個與G7其他會員國間均已締結自由貿易協定的國家。台灣為加拿大在亞洲的第 6 大貿易夥伴，雙方經貿互動往來密切，且近年我國企業在加拿大投資經營規模穩健成長，是台商投資之重點國家之一，而目前本國銀行包括兆豐銀行、第一銀行及中信銀行等3家本國銀行在加拿大設有4家分行及1家子行。

彰銀主管表示，多倫多是加拿大的第一大城，亦是該國的經濟金融中心，這次選擇於多倫多設立據點，主要考量能就近為台商客戶及華人提供良好的金融服務。

彰銀進一步指出，加拿大的經濟發達，在G7國家中，人口成長最快，財政及金融制度穩健且嚴謹，金融穩定度最高。近年持續推動與他國簽署自由貿易協定，於2023年10月與我國完成雙邊投資促進及保障協議（FIPA）談判，有助於我國企業在加國的投資布局。加上台灣、香港及中國在加拿大求學、經商及生活的華人數量眾多，且大都為高資產的富裕人士，在當地置產、創業投資相當普遍，這都是彰銀選擇在加拿大開拓據點的考量因素。

彰銀目前海外分支機構分布於美國、英國、日本、新加坡、香港、菲律賓、中國及緬甸，共設有1家子行、7家分行、1家辦事處，加上3月25日即將開幕的日本大阪出張所、積極籌設的澳洲雪梨分行及這次擬向加拿大金融主管機關申請的多倫多分行後，海外據點將成長為12個，並以海外據點盈餘占全行的3成為目標。

彰銀強調，未來將持續以新東向及新南向地區為拓展主軸，以每年開設一家海外據點為目標，穩健並持續地擴大海外業務規模，除了多元化獲利來源、分散國家風險，更重要的是建立綿密的全球服務網路，以滿足全球客戶多方面的金融需求。

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