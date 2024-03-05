百萬YTR魚乾爆戀愛ING！「隱藏男友」身分曝光 影片1幕甜蜜露餡
百萬正妹YouTuber魚乾（Annie）拍攝日常生活及開箱、美食等題材走紅，親民風格受到大眾喜愛，目前YouTube頻道擁有128萬訂閱數。而她的感情也倍受外界關注，雖然一度和Joeman傳出緋聞，近日卻被發現早已終結單身，男友身分也跟著曝光，引來大批粉絲獻上祝福，就連Joeman都現身直呼「原來不是我。」
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友昨日以「魚乾真的脫魯辣」為題在Dcard中發文，她表示看最新一期影片時，發現魚乾男友真實身分其實就是小幫手，2人一同到美國租露營車旅行，男方不但整路幫忙拍攝，更貼心幫忙鋪床，種種在魚乾背後默默支持她的暖男表現，讓甜蜜氣氛滿溢螢幕前。
影片1幕被抓包戀愛ING！滴妹、Gina都有追蹤男方
原PO也提到，在影片中其中1幕可以看到留言板上有小幫手名字，才意外發現滴妹和Gina都有追蹤男方IG，「IG其中一則貼文是apa（魚乾愛貓）的照片，魚乾也直接留言愛心，超級閃的啦！」
戀情早就露餡！魚乾現身留言區回應 Joeman也來了
貼文曝光後，一票網友開心獻上祝福，「恭喜魚乾，祝福魚乾」、「祝魚乾幸福」；還有不少人早就有所察覺 「之前看影片就發現小幫手存在感越來越強」。另外留言區更釣出魚乾本人現身回應「我哪有魯！」看得出並未否認戀情，至於曾與魚乾傳過緋聞的Joeman則幽默喊「原來不是我！」