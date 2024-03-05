4月電價全面漲炸民怨！陳建仁：苦民所苦、將物價影響控制到最低
經濟部3月下旬將召開電價審議委員會，討論4月電價調整，據悉此次調漲將不分產業級距「全面漲」，有1500萬用戶受影響，由於民生用電也將納入調漲範圍，引來民怨沸騰，行政院長陳建仁今（5）日被問到相關議題時表示，電價調整會由電價審議委員會拍板，「物價的影響會控制到最低」。
記者林莞茜／綜合報導
行政院長陳建仁今日率各部會首長，到立法院進行施政報告總質詢，針對電價審議委員會召開在即，民生用電將納入此次調漲範圍，國民黨立委張智倫直言，全民都不認同電費漲價，考量將4月就進入用電高峰期等情形，能否到下半年度再調漲；國民黨立委許宇甄也表示，蔡英文當選後，曾承諾任內電價在10年內不會大漲，且時任副總統參選人陳建仁也說，若能充分利用能源，再加上節能減碳措施，台灣電力供應足夠，漲價機率不會太大，因此反問「請問什麼叫大漲？」。
陳建仁對此回應，電價調漲油電價審議委員會處理、決定調整幅度，都是按時間來調，「本來就是4月份調整電價」，並稱政府一定會苦民所苦，一切由電價審議委員會做最後拍板，在調整時都會很細緻，例如前次調了8%、11%，對於物價的影響也會控制到最低。
至於什麼是大漲？陳建仁說，俄烏戰爭發生後，所有燃料價格增加，「天有不測風雲，即使是神仙也很難猜到」，如果按照俄烏戰爭引起的燃料費增加，各國的大漲都是漲50％到2倍以上，而我國現在調漲兩次，一次8％，一次11％，而電價調整都是由電價審議委員會來做全盤評估。
經濟部長王美花也在旁補充，台電虧損真的是俄烏戰爭後才造成的，到去（2023）年底台電淨值只剩下新台幣228億元，直言「太低了，對整個台電的財務有很大風險」，現在經濟部將持續留意電價波動，關注可能影響的相關議題，故仍會以「爭取政府補助」為優先。