宮崎駿公開新造型「剃光招牌白鬍」！粉絲傻了：你是誰
日本國寶級動畫大師宮崎駿睽違10年推出集大成力作《蒼鷺與少年》，一舉獲得金球獎最佳動畫片獎，同時也入圍奧斯卡最佳動畫長片。近日，奧斯卡官方YouTube發布一部長達一個半小時的宣傳影片，內容是宮崎駿與《蒼鷺》製作人鈴木敏夫在片中暢談入圍感想，但所有人的目光都在剃了招牌鬍鬚的宮崎駿身上，紛紛驚呼：「你是誰？」
記者張一笙／綜合報導
奧斯卡官方YouTube釋出的宣傳影片中，宮崎駿與《蒼鷺》製作人鈴木敏夫分享入圍感想，宮崎駿坦言曾以為《蒼鷺》這部作品無法完成，並開玩笑稱：「到最後只剩下身心俱疲的我。」鈴木敏夫也說《蒼鷺》這部影片花了7年的時間，是他和宮崎駿製作最久的作品。但顯然不少粉絲重點都不在2人的談話上，因為宮崎駿剃掉他的「招牌白鬍」，不少粉絲第一時間還認不出來，紛紛留言表示：「他是誰？」、「那位白頭髮大叔看起來好眼熟！」、「宮崎駿老師的鬍子才是本體。」
宮崎駿執導過許多知名長篇動畫電影，包含《風之谷》、《天空之城》、《龍貓》、《魔女宅急便》、《魔法公主》等耳熟能詳的動畫電影，其中更以《神隱少女》榮獲奧斯卡最佳動畫長片獎，同時也是第一部贏得該獎的日本動畫。去年，宮崎駿也繼2013年《風起》後，再度推出長篇動畫《蒼鷺與少年》，並一舉入圍奧斯卡最佳長片，以作品告訴大家自己寶刀未老。
宮崎駿也曾中透露《蒼鷺》並非他的最終作，表示早就在構思下一部作品，但《蒼鷺》的製作時間以及宮崎駿在影片中的發言，看得出來他在這部作品中耗費極大的心力去製作。值得一提的是，《蒼鷺》的動畫師本田雄曾說，2016年宮崎駿在挖角他時，曾大嘆「我沒多少時間活了」、「宮崎家沒人活過80歲」，因此本田雄才點頭加入，結果宮崎駿老師現在已經年滿83歲了，整體狀況仍維持得很好。
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