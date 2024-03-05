絕美「雀尾螳螂蝦」竟是海中超級拳王！出拳速度快如子彈

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雀尾螳螂蝦「出拳」的擊出最大速度可達每秒14至23公尺，猶如點22口徑子彈擊發的速度，速度之快能形成海底衝擊波，沒被擊中的獵物也會被衝擊波傷到相當嚴重。所以 如果民眾到海邊或是下水探索，切記不要隨意碰觸螳螂蝦，有可能會導致手指受傷，或是面鏡被擊破。
雀尾螳螂蝦廣泛分布於印度洋至西太平洋海域，臺灣則常見於各地珊瑚礁，棲息在潮間帶至水深 30公尺內的珊瑚礁、岩礁或岩礫海域，喜愛於岩石縫隙間建造洞穴藏匿以攻擊獵物，如螃蟹、貝類 等外殼堅硬的生物。雀尾螳螂蝦屬齒指蝦蛄科，掠食足粗短堅硬，鎖定獵物準備攻擊時，就會快速伸出前方如鐮刀般的掠食足將堅硬的外殼擊碎為粉碎型。
雀尾螳螂蝦的眼睛相當厲害，兩隻眼睛可以獨立運作360度無死角的偵測感知周遭環境，而複雜的複眼結構裡面擁有可偵測比人類更廣域波長的光線，研究指出牠擁有12種可探測顏色的感光細胞 ，能看見12種原色。因雀尾螳螂蝦捕食與辨色的兩種強大技能，提供科學家靈感，做出了強韌度高的織品以及能夠感知顏色和偏振光的超敏感相機等仿生科技下的產物。
屏東海生館也歡迎民眾有空至館內參觀時，可以搭配每天三個時段觸摸池開放時間，除了可以觸摸生物，透過解說員解說更加了解潮間帶生物，也可至一旁的海星缸觀察穴居在沙地裡美麗的雀尾螳螂蝦。更多館內精彩活動可至屏東海生館官方網站、臉書粉絲專頁及IG專頁查詢。