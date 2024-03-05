指控馬斯克賴帳！前推特高層追討「逾40億資遣費」 告上加州法院
億萬富豪馬斯克受到近幾個月特斯拉股價下跌影響，已經讓出全球首富寶座，近日又遭推特前執行長在內等4名高階主管提告，要求馬斯克支付合計近1.3億美元（約新台幣40.4億元）的未付遣散費，同時指控馬斯克對他們抱持「某種特殊敵意」，更試著誣告他們行為不當以避免支付遣散費。
國際中心楊智傑／綜合報導
社群媒體推特（Twitter）在被美國企業家馬斯克（Elon Musk）買下後更改名稱為「X」，推特前執行長等4名高層週一（4）向加州法院提起訴訟當中指控馬斯克無故解僱他們，並稱馬斯克不願支付遣散費，「他認為這些規則不適用於他身上，反而用其財富與權力來粗暴對待任何持不同意見的人。」
《華爾街日報》指出，這4筆遣散費分別是前執行長亞格拉沃（Parag Agrawal）的5740萬美元、前財務長西格爾（Ned Segal）的4450萬美元，前法務長蓋德（Vijaya Gadde）的2000萬美元以及前總法務顧問艾吉特（Sean Edgett）的680萬美元。
這4名前推特高層主張的遣散費用組成包含一年的薪酬、醫療健保以及馬斯克收購推特時，每股54.2美元計價的股票分紅等。
報導稱，四人在訴狀當中指控馬斯克毫無理由開除他們，要求索取資遣費時又編造各種裁員理由，指使那些效忠於他的員工支持這項決定，實際上是馬斯克和他們在如何經營推特上存有分歧，也在收購過程中產生衝突，這才打算清理門戶。