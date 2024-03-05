國道3驚見「豬隻躺路肩」！大貨車後視鏡慘被撞斷 飼主恐罰1萬8
國道再傳豬隻掉落意外！今（5）日中午12時許，有民眾行經國道3號南下382公里處燕巢系統交流道附近，赫然發現一頭白豬掉落在國道，員警獲報到場時，白豬獨自趴臥在外側路肩，顯得十分違和，後續12時33分白河工務段人員抵達現場後，將該隻白豬帶離現場，未造成事故發生。
社會組／綜合報導
國道公路警察局指出，12時5分獲報，國道3號南向382公里處，有豬隻掉落在車道，後續巡邏車於12時31分抵達現場時，豬隻躺在外側路肩，並由白河工務段人員帶離現場；據了解，該豬隻跳車時，疑似撞到後方一輛路過的藍色大貨車，導致駕駛座後照鏡破裂，不過並未造成事故。
國道警方表示，後續將調閱該路段CCTV影像及ETC門架資料進行比對追查豬隻掉落車輛，並通知車主到案說明，俟查證後將依《道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款》規定開罰，處汽車駕駛人新臺幣三千元以上、一萬八千元以下罰鍰，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。
國道警方也呼籲用路人，車輛行駛中，相關物品應應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成類似事故發生，危害自身及其他用路人之安全。