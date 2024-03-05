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趙小僑當網紅養活全家人！劉亮佐「燒錢7年」認了：快花光光

▲劉亮佐（前排右）創立劇本創投平台7年快花光資金，所幸老婆趙小僑（前排左）的YT營收足以養活全家人。（圖／經紀人提供）
▲劉亮佐（前排右）創立劇本創投平台7年快花光資金，所幸老婆趙小僑（前排左）的YT營收足以養活全家人。（圖／經紀人提供）

記者羅凌筠／台北報導

56歲演員劉亮佐創立「筋斗云創劇本創投平台」第七年，至今孕育64部劇本，劉亮佐今（5）日在成果發布會提到，當初自掏腰包、籌募資金，運作創投平台7年，「那些錢已經快花光了」，所幸趙小僑在YouTuber界耕耘有成，光是她頻道的營收，就足夠負擔全家的開銷。

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趙小僑的網路頻道坐擁22萬粉絲，主題以釣魚野炊、美妝保養、家庭生活、美食料理為大宗，尤其是她狠砸200萬，2年來努力5次才終於生下女兒「典典寶寶」的故事，激勵無數想當媽媽的女生。

▲温昇豪早早安排好身後事，只剩遺囑沒寫。（圖／記者羅凌筠攝）
▲温昇豪早早安排好身後事，只剩遺囑沒寫。（圖／記者羅凌筠攝）
評審温昇豪戴著墨鏡現身，原來是10天前動了老花眼的雷射手術，他表示老花眼已經4、5年了，開刀完有乾眼症、眼淚變少、眼睛痛這些現象，讀劇本也不能用手機看，一定要紙本，「當評審很累啊！」

這屆作品裡他特別喜歡談生死的故事《咱在監獄遇到鬼》，温昇豪不諱言自己對身後事都有打算，「我早就買保險，只剩遺囑沒寫，靈骨塔不用買，我燒一燒就好，下一代不用瞻仰，思念這種東西，不需要具象儀式，搞不好用AI科技錄幾句話給女兒就可以，不用造成小孩負擔。」

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