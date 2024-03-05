蘋果剛遭歐盟重罰616億 又被美國消費者集體提告iCloud非法壟斷
美國蘋果（Apple Inc）近日官司不斷，在4日遭歐盟執委會處以18億歐元、約新台幣616億元的反壟斷罰款，因為歐盟認定蘋果的音樂串流服務存在壟斷行為，此外，蘋果在美國也被消費者提起訴訟，指控蘋果強迫客戶使用iCloud雲端服務，非法迫使用戶支付高昂費用。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《路透社》報導，美國消費者在加州的法院提起集體訴訟，指控蘋果強迫客戶在某些特定資料檔案上，只能使用iCloud服務來儲存和備份，藉此收取高價。
訴訟文件指出，蘋果移動設備的雲端儲存服務，是一個價值數十億美元的市場，而蘋果在其中完全佔據主導地位，蘋果設下的種種限制只能被解釋為「扼殺競爭」，而蘋果從iCloud中獲取的高額利潤，正證明了蘋果的非法壟斷地位。提告的消費者認為，使用蘋果的移動設備，不等於一定要使用蘋果的iCloud雲端服務，但蘋果「非法綑綁」了這兩種完全不同性質的產品。
蘋果的iCloud目前提供每位用戶每月5GB的免費容量，用戶若想要獲得更大的儲存容量，就必須根據容量大小支付費用。
訴訟文件中未具體說明求償的金額，對此，蘋果也尚未回應或置評。目前蘋果在多地面臨消費者與競爭對手提起的反壟斷訴訟，許多過去的商業模式遭到挑戰，除了音樂串流與iCloud外，Apple Pay行動錢包與App Store也是被提告的對象。