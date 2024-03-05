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日本1職業「會讓肩膀長毛」！工作內容太神奇　7千人驚呆：沒見過

▲日本廣島宮島有一名專業製筏師，每天都必須扛著6、70公斤重的竹竿製作牡蠣養殖竹筏，導致右邊非常強壯，甚至長出毛來保護皮膚。（示意圖／取自Pixabay）
▲日本廣島宮島有一名專業製筏師，每天都必須扛著6、70公斤重的竹竿製作牡蠣養殖竹筏，導致右邊非常強壯，甚至長出毛來保護皮膚。（示意圖／取自Pixabay）

記者賴禹妡／綜合報導

全球有許多特殊職業，而在日本竟然有會讓肩膀長毛的工作！日本廣島宮島有一名專業製筏師，每天都必須扛著6、70公斤重的竹竿製作牡蠣養殖竹筏，導致右邊非常強壯，甚至長出毛來保護皮膚，他也成為宮島名產不可或缺的一環，職人經歷讓節目組全看傻，影片上傳更引來千人觀看驚呼「從沒見過這個職業」。 

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每天扛70公斤竹竿！他右肩長毛成工作傷害

緯來日本台《日本職人好吃驚》節目報導，山口縣周南市的山門先生是宮島專門製作牡蠣竹筏的職人，他擁有超過40年的職人經歷，每天必須1人扛著大量超過10公尺的超長竹竿，每根竹竿大約6、70公斤重，右肩因此變得非常強壯，甚至還長出毛來加以保護皮膚，「只長在職人右肩的毛，證明他30多年來幾乎每天都在扛竹竿」。 

▲日本廣島宮島有一名專業製筏師，每天都必須扛著6、70公斤重的竹竿製作牡蠣養殖竹筏，導致右邊非常強壯，甚至長出毛來保護皮膚。（示意圖／取自Pixabay）
▲山門先生每天必須1人扛著大量超過10公尺的超長竹竿，每根竹竿大約6、70公斤重，右肩因此變得非常強壯。（示意圖／取自Pixabay）
牡蠣筏超講究！每艘要用126根10公尺長竹竿

而山門先生製作竹筏也有自己的堅持與講究之處，他從竹節的顏色開始分辨，會特地挑選比普通竹竿還結實強韌的竹竿當作基礎部分，讓竹筏更加穩固耐用。完成竹筏基礎部分後，再換方向繼續排上去，接著竹竿交叉的角落再用鐵絲加以固定，一艘牡蠣竹筏總共需要126根竹竿，並組合成3層，完成長10公尺、寬20公尺的巨大結構體，最後再於下方塞入保麗龍浮標才算完成。 

養殖業早期蓬勃發展！牡蠣成宮島名產

牡蠣筏製作完成後由養殖業者開船來取貨，拉到海上可使用約8年，業者會在竹筏下養殖牡蠣，這種「筏式垂下養殖法」開發於昭和30年前後，也因為牡蠣養殖業的成功，讓牡蠣在60年前開始成為一直支撐著宮島的名產。 

▲牡蠣煮什麼最好吃？老饕狂指「一台灣小吃」：真的讚！（示意圖／取自pixabay）
▲因為牡蠣養殖業的成功，讓牡蠣在60年前開始成為一直支撐著宮島的名產。（示意圖／取自pixabay）
成為牡蠣筏職人的原因超感人！山門先生從外行變專家

由於蠣苗的放養時期為7、8月，因此6月及9月成為製作牡蠣筏的旺季，其實山門先生起初只是賣竹竿給養殖業者，而牡蠣筏通常都是業者自行製造，但因為日本少子高齡化問題，他體認到大家年齡都越來越大，因此決定親自製作竹筏給高齡養殖業者。 

隨著口碑越來越好，山門先生也不知不覺間變成專業製筏師，目前有超過40家養殖業者都是他的老客戶。山門先生也滿臉笑容地說「颱風過後，大家會跟我說『山門先生，牡蠣筏都沒壞喔』，聽到這個比什麼都還高興」。 

▲日本廣島宮島有一名專業製筏師，每天都必須扛著6、70公斤重的竹竿製作牡蠣養殖竹筏，導致右邊非常強壯，甚至長出毛來保護皮膚。（示意圖／取自Pixabay）
▲牡蠣筏通常都是業者自行製造，但因為日本少子高齡化問題，山門先生體認到大家年齡都越來越大，因此決定親自製作竹筏給高齡養殖業者。（示意圖／取自Pixabay）

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