日本1職業「會讓肩膀長毛」！工作內容太神奇　7千人驚呆：沒見過

我是廣告 請繼續往下閱讀
緯來日本台《日本職人好吃驚》節目報導，山口縣周南市的山門先生是宮島專門製作牡蠣竹筏的職人，他擁有超過40年的職人經歷，每天必須1人扛著大量超過10公尺的超長竹竿，每根竹竿大約6、70公斤重，右肩因此變得非常強壯，甚至還長出毛來加以保護皮膚，「只長在職人右肩的毛，證明他30多年來幾乎每天都在扛竹竿」。
牡蠣筏超講究！每艘要用126根10公尺長竹竿
而山門先生製作竹筏也有自己的堅持與講究之處，他從竹節的顏色開始分辨，會特地挑選比普通竹竿還結實強韌的竹竿當作基礎部分，讓竹筏更加穩固耐用。完成竹筏基礎部分後，再換方向繼續排上去，接著竹竿交叉的角落再用鐵絲加以固定，一艘牡蠣竹筏總共需要126根竹竿，並組合成3層，完成長10公尺、寬20公尺的巨大結構體，最後再於下方塞入保麗龍浮標才算完成。
養殖業早期蓬勃發展！牡蠣成宮島名產
牡蠣筏製作完成後由養殖業者開船來取貨，拉到海上可使用約8年，業者會在竹筏下養殖牡蠣，這種「筏式垂下養殖法」開發於昭和30年前後，也因為牡蠣養殖業的成功，讓牡蠣在60年前開始成為一直支撐著宮島的名產。
成為牡蠣筏職人的原因超感人！山門先生從外行變專家
由於蠣苗的放養時期為7、8月，因此6月及9月成為製作牡蠣筏的旺季，其實山門先生起初只是賣竹竿給養殖業者，而牡蠣筏通常都是業者自行製造，但因為日本少子高齡化問題，他體認到大家年齡都越來越大，因此決定親自製作竹筏給高齡養殖業者。
隨著口碑越來越好，山門先生也不知不覺間變成專業製筏師，目前有超過40家養殖業者都是他的老客戶。山門先生也滿臉笑容地說「颱風過後，大家會跟我說『山門先生，牡蠣筏都沒壞喔』，聽到這個比什麼都還高興」。