中國喊話「軍費支出增7.2%」 林芳正：有史以來最大的戰略挑戰
台海局勢急劇升級之際，中國國務院總理李強在政府工作報告當中不僅刪除了先前報告的「和平統一」一詞，還稱中國今年的軍費支出將增加7.2%，相關消息引發鄰近國家的密切關注，日本官房長官林芳正就在記者會上對此表示「嚴正關切」，稱中國在欠缺透明度下急速讓軍事力量增強。
國際中心楊智傑／綜合報導
第十四屆全國人民代表大會第二次會議在今（5）日上午於北京人民大會堂舉行開幕會，國務院總理李強發表任內首份政府工作報告。李強在對台議題方面提出「堅決反對台獨分裂活動和外部干涉」等，報告中更指出中國2024年的軍費支出將增加7.2%，達1.67兆人民幣，相當於新台幣7.32兆元，不僅與去年軍費成長率相同，還高出台灣2024年國防預算（新台幣6068億元）12倍。
日媒《時事通信社》、《每日新聞》指出，日本官房長官林芳正對此就稱，中國在欠缺透明度下大範圍且急速讓軍事力量增強，是日本與國際社會嚴重關切的問題。他認為這是「有史以來最大的戰略挑戰」，並稱應結合日本綜合國力以及與盟友國家的合作來應對。
林芳正也提到，日本和中國對於地區以及世界的和平與繁榮，負有巨大責任，「日本將透過包含以國家領導人為主的反覆對話，以及在共同問題上的合作，透過雙方的努力構築建設性、穩定的關係」；至於有關對台議題方面，林芳正重申「期待透過對話和平解決」。