年代旅遊遭撤照！旺旺友聯產險受理保險理賠　旅客符3條件才有賠

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必須同時符合3項要件，1、出發日期在2024年1月11日起至2025年1月10日期間內。2、年代旅遊有安排行程的個別旅遊旅客、團體旅遊旅客。3、全部或部份款項未能從年代旅遊獲得賠償。
二、哪些旅客無法獲得這次賠償？
出發日期不在2024年1月11日起至2025年1月10日此期間內；單純委託年代旅遊代訂機票、飯店（機加酒）的旅客；全部款項已由年代旅遊或其他管道獲得賠償的旅客。
三、符合可賠償要件之旅客，應如何申請理賠？
1、準備文件：下載旅行業履約保證保險理賠申請書，完整填寫並備齊相關單據資料。
2、寄交正本申請保險理賠：為加快處理流程，請將「旅行業履約保證保險理賠申請書」及相關單據正本，寄到106448台北市大安區忠孝東路四段219號4樓「旺旺友聯產物保險公司企業保險理賠部」收，以利保險審查。
四、何時可以獲得保險理賠金？
1、依保險法第65條規定「由保險契約所生之權利，自得為請求之日起，經過2年不行使而消滅。」故旅客得自即日起至2026年2月15日止，向旺旺友聯產險提出申請，逾時則無法受理，但為加速全案處理速度，請配合盡速提出，以利公司審查。
2、因此案受影響旅客人數眾多，整體損失總額應超過年代旅遊所投保的新台幣1000萬元，為確保所有旅客的權益，公司依前項規範，須待2026年2月16日始能確認各旅客得獲得理賠的金額，該金額係由各旅客損失與保險金額的比例計算。
五、申請信用卡爭議款後還可以申請理賠嗎？
如已獲發卡銀行或信用卡公司退還爭議款或免除付款者，保險就該部份無法提供理賠。
六、若有非保險理賠申請問題，應該找誰諮詢？
如旅遊爭議、有拿到機票後續該如何處理、想轉團如何辦理等，請逕洽中華民國旅行業品質保障協會諮詢。
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