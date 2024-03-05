母獅溫柔舔舐寶寶「下秒咬頭吞肚」！整車遊客嚇爆 驚悚畫面曝光
大自然的法則也有殘酷的一面！非洲坦尚尼亞一頭野生母獅叼著剛出生的小獅子正在漫步，過不久將獅寶寶放下後，牠還溫柔地舔舐孩子，沒想到下秒竟張口將小獅子的頭咬下吞肚，讓目擊的遊客當場嚇傻，整車鴉雀無聲，瀰漫著一股詭異的氣氛。
記者賴禹妡／綜合報導
YouTube頻道「Latest Sightings」上傳影片，只見恩戈羅恩戈羅保護區（Ngorongoro Crater）一車遊客正在觀察動物，一頭母獅當時正叼著小獅子慢慢往前行，接著就把小獅子放到地上，並俯下身子輕輕舔舐寶寶，動作相當溫柔，看起來十分憐愛孩子，但小獅子貌似沒有反應。
沒想到，母獅下一秒竟趴下大口撕扯獅寶寶的頭部，迅速就將小獅子的頭吞下肚，驚悚的1幕嚇壞整車遊客，影片拍攝者Klauss Bohmer就是其中一人，他事後回憶：「參加野生動物觀察的遊客都太震驚，當時車內全場沉默，瀰漫著一股詭異的氣氛。」
不過，這其實屬於自然現象，部分雌性動物會吃掉剛出生的寶寶，包含貓咪、倉鼠、貓熊等物種，背後原因可能是寶寶健康狀況不佳，或是沾染到其他氣味，讓媽媽選擇遺棄或吃掉。從影片可見，這頭獅寶寶雖然有微弱氣息，但當母獅舔舐或叼起時都沒有特別反應，可能是因此才被媽媽吃掉。