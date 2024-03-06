不是房仲！文組也能挑戰百萬年薪　錄取「啤酒喝到飽」找工作必看

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特別的是因應海尼根台灣現有屏東啤酒廠，公司「點對點」供應鏈能力的營運模式轉變，儲備幹部進到公司內部無論原屬哪個部門，在總計18個月的培訓過程中，都必須有2至4周業務和供應鏈的學習經驗，結業表現優異者即可直接轉正錄取。
外商待遇從不令人失望，海尼根指出，視工作表現年薪與福利加總最高可達110萬元，彈性福利包含家庭照護、健康照護、教育學習，還有到世界各國輪調工作的機會，是挑戰海外工作、成為跨國人才的絕佳練功場。
此外，海尼根也首次舉辦「釀造卓越商業競賽」，以永續和創新的行銷方案為題，只要18歲以上、工作經驗資歷不超過3年，都可組隊參加，通過審核入圍決賽的隊伍皆可參加海尼根台灣職涯工作坊，並由業界人士提供專業諮詢，取得決賽準備建議及未來發展的養分及方向。
既然是競賽就一定有獎金，海尼根「釀造卓越商業競賽」冠軍團隊不僅能獲8萬元獎金，還可以取得儲備幹部的「快速通關」，直達最終面試參與優先權，提升進入海尼根的機會。
海尼根人資總監孫鈴萍表示，「海尼根尋求的是敢於挑戰、有主見、堅持追求卓越的專業人才。我們深信每位海尼根員工都是菁英中的菁英，是精心挑選的佼佼者。歡迎有勇氣、有決心的年輕人積極參與儲備幹部或商業競賽。
年薪110萬元有多高？根據104人力銀行分析2020-2022年大學畢業生第一份正職起薪， 工程與資通訊領域受惠於對應產業產值高，工程相關領域的薪資中位數3.5萬元最高、資通訊3.4萬元緊追在後，商管與社會人文則為3.2萬元 。若以工程領域薪資中位數3.5萬計算，除12個月本薪外，年終加獎金至少還要額外領滿相當於19個月薪水，才能追上110萬年薪。
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