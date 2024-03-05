中職／好猛！吳念庭對富邦悍將開轟 展現出「狀元郎」身手
前旅日選手吳念庭，今（5)日跟著業餘全越運動棒球隊出戰富邦悍將，3打數敲出1安打，第4局從左投陳聖文手中敲出陽春砲，由於他即將投入中職選秀，富邦悍將很有可能選中他，吳念庭也做出「商品展示」，而吳念庭在全越運動，也維持身手，預計可以擔任內野多樣位置。
記者吳政紘/綜合報導
富邦悍將B隊今（5）日在稻江棒球場進行自辦熱身賽，對手為全越運動，而吳念庭在選秀會前的空檔，選擇與全越簽下半年合約，投入訓練與出賽維持手感，此役擔任先發第三棒、三壘手。
全越運動今年由前讀賣巨人OB球員姜建銘擔任總教練，吳思賢教練改當顧問，吳念庭則是先擔任球隊中心打線。
富邦悍將這場推出黃子宸先發，投3局無失分，吳念庭首打席面對他打向投手方向飛球出局，富邦悍將4局換上陳聖文接手，面對的首位打者就是吳念庭，他就敲出陽春砲，全越運動靠保送、二壘打追加1分，取得2：0領先。
富邦悍將5局靠林澤彬、林岳谷連兩棒安打敲開攻勢，黃兆維再敲出滾地球先送回1分，林莛淯再敲追平安打。
9局模擬突破僵局制，9局下富邦悍將面對高塩將樹的投球，首位打者賴柏均就擊出二壘打鎖定勝利，比賽3出局落幕，富邦悍將以3：2贏球。