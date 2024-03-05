獨家／安芝儇3天前才聯絡過！李多慧甜喊「願在中職明星賽見面」
台鋼雄鷹啦啦隊女神安芝儇，今（5）日接受《NOWnews今日新聞》的節目《野球名人房》邀請，分享在台灣的啦啦隊生活，整個錄影過程香氣四溢，堪稱是有史以來最熱鬧的場面，就連主持人「東哥」黃忠義快要招架不住。不過，談到好友李多慧的近況，安芝儇坦言自己也很關心對方，並透露3天前還有互相寒暄一下，沒想到李多慧竟回應：「希望之後有機會在明星賽見面！」未來動向似乎有譜。
記者詹鎰睿／台北報導
安芝儇向《NOWnews今日新聞》透露，其實她在3天前有傳訊息和李多慧簡單寒暄一下，「最近過得好不好？」由於大家都很忙碌，無論在台灣還是韓國，兩人很難見到面，當下李多慧則回應，「希望之後有機會在明星賽見！」至於李多慧未來的動向，安芝儇也不好意思問，也沒有多聊有關合約或球隊的事情。
談到未來兩人會不會合體？安芝儇表示「當然想啊！」無奈雙方隸屬不同公司，目前尚未有任何一方主動開口，無論是工作活動或是YouTube影片，她都很想趁機會與李多慧聊聊，「我很好奇李多慧現在的狀況與想法！」
安芝儇還笑說，比起中職明星賽能和台灣、韓國啦啦隊女孩交流，她更希望能有個活動或是綜藝節目，可以齊聚所有在台的韓國大物啦啦隊女神，「我想應該會很有趣吧！」最後安芝儇強調4月5日至7日，台鋼雄鷹在澄清湖棒球場三連戰，她都會登場，而且會擔任開球嘉賓，希望球迷能多多進場支持。
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