特斯拉德國工廠因附近電塔遭縱火被迫停擺！環保組織聲稱犯案
美國電動車大廠特斯拉（Tesla）位於德國柏林附近的工廠，周二因疑似遭到蓄意縱火攻擊，導致廠區生產停擺，德國左翼環保組織「火山集團」（Vulkangruppe）聲稱犯案，表示縱火是為了破壞特斯拉在德國的營運，並譴責特斯拉的工廠給當地環境帶來破壞。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNBC》報導，德國媒體指出，特斯拉位於柏林東南部附近格林海德（Gruenheide）的工廠以及整個市區的部分區域都遭受停電，警方派遣拆彈部隊到現場處理，因為現場似乎發現炸彈威脅信，但警方並未證實。
當地警方僅表示，初步調查顯示似乎是有人故意在工廠附近的電塔縱火，警方正在調查是誰幹的。「火山集團」發出公開聲明稱對縱火案負責，並解釋這是針對特斯拉在德國營運的破壞，因為特斯拉的工廠給當地環境帶來負面衝擊。不過，警方目前並未證實縱火是否為火山集團所為。
特斯拉在格林海德工廠的擴建計畫遭到強烈反對，特斯拉希望讓該廠的電池產量增加一倍，不過為了擴建工廠必須砍樹的計畫，遭到當地居民的反對。有環保人士從上週起，就潛入特斯拉工廠附近的森林，進行所謂的「露營佔領活動」，旨在確保工廠的擴建計畫無法實施。