新北麻疹群聚風暴擴大！可能症狀、傳播途徑、最佳預防法一文掌握

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麻疹「透過空氣就能傳播」為目前已知最具有傳染力的疾病之一，可以經由空氣、飛沫、或病人口鼻分泌物、咽喉分泌物等接觸傳染，尤其好發於冬末及春季，潛伏期約7到8天，接著進入4天的前驅期，只要不曾得過麻疹或不曾接種麻疹疫苗的人，都可能感染麻疹，但得過麻疹的人，具有終身免疫力。
疾管署指出，施打疫苗是最有效的預防麻疹的方式，建議在「出生滿12個月」及「滿5歲至入國小前」各接種一劑MMR疫苗者可產生抗體，不過有研究顯示，1981年以後出生的成人，幼時接種疫苗所產生的抗體，有可能已隨時間而衰退，致使保護力降低，因此，依傳染病防治諮詢會預防接種建議， 1981年以後出生的成人，若在高風險地區，可諮詢醫師後自費接種一劑MMR疫苗。
若出現疑似麻疹症狀時，應儘速戴口罩就醫，避免搭乘大眾運輸工具；被衛生單位通知是麻疹病例的接觸者，應落實自主健康管理，出現上述症狀時，應進行自我隔離並電話通知衛生機關，由衛生機關會通知醫院預先規劃動線，再且全程戴口罩並避免搭乘大眾運輸工具，以免傳染給其他候診的病人及家屬。
疾管署更呼籲，截至目前國內學齡前幼童(2013-2017年出生世代)第1劑麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗(MMR)接種率為98.7%，仍有約1萬3千名幼兒尚未完成第1劑MMR疫苗接種，提醒家長家中如有滿1歲或滿5歲幼童，尚未按建議接種時程完成第1劑或第2劑MMR疫苗接種者，請儘速帶至當地衛生所或合約院所完成疫苗接種，以建立免疫力，有效降低感染風險，並避免帶未滿1歲或未接種疫苗的幼兒至麻疹流行地區。