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NBA／誰和Curry「終結比賽」？美媒指勇士最大隱憂：決勝陣容未定

▲勇士近期打出一波14戰11勝的好成績，但誰能成為Stephen Curry身邊的幫手、被擺進「決勝陣容」之中，仍懸而未決。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士近期打出一波14戰11勝的好成績，但誰能成為Stephen Curry身邊的幫手、被擺進「決勝陣容」之中，仍懸而未決。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士近期打出一波高潮，勇士總教練Steve Kerr也獲選單月最佳教練，不過隨著主力前鋒Andrew Wiggins缺陣，他們開始面臨一些輪換上的壓力。ESPN知名媒體人Zach Lowe認為，勇士的問題不在於先發陣容，而是決勝陣容，誰能和Stephen Curry一起上場「終結比賽」？將是勇士隊在例行賽結束前，必須試著找出答案的問題。

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在進入到二月後，勇士似乎找到了贏球方程式，儘管上一場慘敗給波士頓塞爾提克，但近期他們打出一波14戰11勝的好成績，目前32勝28敗，在西區排名第10。球隊輪換慢慢固定下來是關鍵，Jonathan Kuminga得到重用，Klay Thompson則是進到替補。

▲金州勇士前鋒Andrew Wiggins受傷，G6能否上場存疑。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士前鋒Andrew Wiggins因為個人因素而缺陣，根據知名記者Shams Charania在《Run It Back》節目上的說法，Wiggins面臨的是「嚴重的家庭問題」。（圖／美聯社／達志影像）
Wiggins因家庭問題離隊　他缺陣和回歸勇士都有壓力

近期Andrew Wiggins 再次因為個人因素而缺陣，這和去年的情況有些相似，根據知名記者Shams Charania在《Run It Back》節目上的說法，Wiggins面臨的是「嚴重的家庭問題」，但勇士隊給他空間和時間去處理。

儘管這一季陷入低潮，但Wiggins仍然是勇士陣中不可或缺的一號人物，在對上塞爾提克的比賽，勇士在少了它之後，側翼缺少資源，不得不使用偏激的防守策略——放空Jaylen Brown，而後者懲罰了他們，最終導致了一場全面的潰敗。

不過Wiggins不會永久缺陣，他總會有回歸的一天，按照Zach Lowe的說法，這對於勇士來說是「甜蜜的負荷」，因為他們必須要重新整理輪換，特別是決勝陣容要使用誰？這是個大問題。

▲球評Kendrick Perkins更直言，「若Draymond Green遭到聯盟禁賽對勇士將是好事，Klay Thompson、Andrew Wiggins能在這時候證明自己。」（圖／美聯社／達志影像）
▲Klay Thompson在季中被勇士對下放到替補，不過他很多時候仍然會出現在決勝陣容之中。（圖／美聯社／達志影像）
誰能終結比賽？勇士決勝陣容怎麼輪換？

「當Wiggins回歸時他們的壓力會更大，Moses Moody、Dario Saric、Trayce Jackson-Davis．．．不是每個人都有時間，但這就是一支優秀NBA球隊會面臨的現實。」Lowe表示，勇士的先發陣容正在穩固下來、並打出成效，關鍵在於誰能「終結比賽」？

「那天晚上誰有節奏？我們領先、還是落後？這就是教練要做的，而Steve Kerr很擅長安排這個。」Lowe的說法其實也就是勇士這一季主要、且最終要在季後賽走得更遠，所必須要去解決的問題。

那不一定是個5人陣容，因為勇士在2022年也沒有固定的5人決勝陣容， Stephen Curry、Klay Thompson、Andrew Wiggins、Draymond Green給了球隊足夠的安定感，然後Kevon Looney、Otto Porter Jr.、Jordan Poole和Gary Payton II這些角色球員，能找到自己的定位且不畏場的產生足夠的作用。勇士或許不需要再找到一個「死亡五小」，但他們需要一套值得信賴的調度方式，隨著賽季深入這已經有所進展，但仍沒有一個明確的答案。

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