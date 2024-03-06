快訊／Meta系統當機修好了！臉書、IG都可登入 發言人回應糗翻
臉書母公司Meta旗下的FB（facebook）、Instagram、Threads在昨（5）日深夜11時20分左右突然傳出當機災情，許多用戶的帳號全部被登出。然而過了一個多小時搶救後，臉書、IG、Threads已經陸續恢復，不過還是有用戶有登入不進去的問題存在。對此，Meta發言人安迪（Andy Stone）在第一時間也僅能在社群X表示：「我們現在正在努力解決這個問題」，讓不少網友直呼：「太糗了，自家社群全掛點，只能用對手的平台發文公告」。
記者張嘉哲/綜合報導
《NOWnews》記者經過實測，截至今（6）日凌晨1時，臉書、IG以及Threads目前已經可以正常登錄，如果是還不能登入的用戶，可以嘗試使用別的瀏覽器，或者清除快取資料即可登入。Meta系統突然大當機，嚇壞不少用戶「以為自己帳號被盜」，也有許多人被無端登出帳號才意識到「我根本忘記我社群平台所有密碼」。
而對於這次的系統當機，造成全球用戶災情，Meta發言人安迪於台灣時間5日深夜11時52分在X平台發文表示：「我們知道人們在登入時遇到困難。我們現在正在努力解決這個問題」，而尷尬的是自己社群平台眾多，結果只能使用對手的平台X發文，讓國外網友稱「這是有趣的場面」。
根據監測網站Downdetector數據顯示，此災情為5日晚間11時許開始發生，除了台灣之外，也有國外用戶回饋遇到相同問題，瞬間回報達到4萬筆；根據《路透社》報導，目前Facebook已收到30萬份當機報告，Instagram也收到了超過2萬份當機報告，此次災情也讓Meta股價開盤後下跌1.42%。