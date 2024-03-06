全家霜淇淋地位不保了！眾瘋吃這間「1支20元」　7-11買1送1限3天

快訊／Meta系統當機修好了！臉書、IG都可登入　發言人回應糗翻

▲臉書、IG、Threads於台灣時間5日深夜11時20分許無預警發生故障，經過一個多小時搶修，目前陸續恢復穩定狀態。（圖／翻攝自Pixabay）
▲臉書、IG、Threads於台灣時間5日深夜11時20分許無預警發生故障，經過一個多小時搶修，目前陸續恢復穩定狀態。（圖／翻攝自Pixabay）

記者張嘉哲/綜合報導

臉書母公司Meta旗下的FB（facebook）、Instagram、Threads在昨（5）日深夜11時20分左右突然傳出當機災情，許多用戶的帳號全部被登出。然而過了一個多小時搶救後，臉書、IG、Threads已經陸續恢復，不過還是有用戶有登入不進去的問題存在。對此，Meta發言人安迪（Andy Stone）在第一時間也僅能在社群X表示：「我們現在正在努力解決這個問題」，讓不少網友直呼：「太糗了，自家社群全掛點，只能用對手的平台發文公告」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《NOWnews》記者經過實測，截至今（6）日凌晨1時，臉書、IG以及Threads目前已經可以正常登錄，如果是還不能登入的用戶，可以嘗試使用別的瀏覽器，或者清除快取資料即可登入。Meta系統突然大當機，嚇壞不少用戶「以為自己帳號被盜」，也有許多人被無端登出帳號才意識到「我根本忘記我社群平台所有密碼」。

▲Meta系統大當機，造成旗下臉書、IG、脆全部都當機，截至今（6）日凌晨1時，臉書已經率先恢復囉！（圖/記者張嘉哲翻攝）
▲Meta系統大當機，造成旗下臉書、IG、Threads全部都當機，截至今（6）日凌晨1時，臉書已經率先恢復！（圖/記者張嘉哲翻攝）
而對於這次的系統當機，造成全球用戶災情，Meta發言人安迪於台灣時間5日深夜11時52分在X平台發文表示：「我們知道人們在登入時遇到困難。我們現在正在努力解決這個問題」，而尷尬的是自己社群平台眾多，結果只能使用對手的平台X發文，讓國外網友稱「這是有趣的場面」。

根據監測網站Downdetector數據顯示，此災情為5日晚間11時許開始發生，除了台灣之外，也有國外用戶回饋遇到相同問題，瞬間回報達到4萬筆；根據《路透社》報導，目前Facebook已收到30萬份當機報告，Instagram也收到了超過2萬份當機報告，此次災情也讓Meta股價開盤後下跌1.42%。

▲Meta體系社群平台稍早全部當機，發言人安迪只能用對手的平台X來回應此事，讓網友覺得超糗，直呼：「這是有趣的場面」。（圖/X@Andy Stone）
▲Meta體系社群平台稍早全部當機，發言人安迪只能用對手的平台X來回應此事，讓網友覺得超糗，直呼：「這是有趣的場面」。（圖/X@Andy Stone）

快訊／Meta系統當機！臉書、IG突然全部登出　用戶崩潰：密碼忘了

臉書、IG大當機！馬斯克笑了　X發文炫耀：我們的伺服器運作正常

MacBook Air M2降價了！專家曝「這1款」最划算　一口氣便宜6千元

蘋果MacBook Air M3比M2貴3千值得衝一波嗎　「多6功能」很可以

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞