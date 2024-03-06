拳擊／林郁婷陪練員全力追擊拚到抽筋　李承威力挽狂瀾未果遭淘汰

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李承威過去是林郁婷陪練員，從2022年開始，終於開啟屬於自己的國手生涯，去年世錦賽曾擊敗香港職業拳王，綽號「神奇小子」的曹星如。
第一回合雙方明顯處於試探性質，但 Pagan有效擊打較明顯，李承威第二回合改變策略，也提升出拳的命中率，但仍被 Pagan拿下此回合。
最後一回合 Pagan多半處於防禦，李承威攻勢加劇，對方雖體能掉不少，但仍難改變局勢吞下敗仗。
李承威結束比賽後，在搭接駁車準備回飯店時，一度寸步難行、重心不穩，隊友讓他坐在最前排減少移動，「剛下擂台時手已經抽筋，上車時腳開始抽筋，真的是為了搶攻把最後的體力在第三回合用掉了！」
曾自強表示：「第一回合其實大家沒什麼打到，相對保守，第二回合有機會製造對方扣分，如果扣分這場就難說，但比賽就是這樣，前兩回合被壓制，第三回合就很難攻。」
Pagan第二回合一直低頭蹲低，被裁判警告過，李承威指出：「因為他一直低頭，裁判已經警告，教練指示往前攻，讓他繼續低頭，讓裁判扣分，但低好幾次都沒扣。」
拳擊規則中，選手在閃躲對方攻擊時，不能蹲得太低，曾自強指出，戰術設定就是引誘他繼續低頭，但這是主觀認定，沒扣分也無法說什麼，加上 Pagan第三回合也改採防禦不進行閃躲。
「跟亞運時一樣，處於最佳狀態，雖然輸還是會難過，但前段時間的備戰狀況都有把它發揮出來，輸沒關係，還有下一次。」李承威說，有發揮訓練成效相當重要，世界區資格賽還有一次。
中華隊此次派出5名選手參加第一次世界區資格賽，目前男子51公斤級的杜柏緯與57公斤級的李承威已淘汰，女子50公斤級的郭怡萱首輪過關，54公斤級的黃筱雯與66公斤級的陳念琴尚未出賽，5日的賽程並無中華隊參賽量級。