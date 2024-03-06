自由車環台賽／6支2級職業車隊來台踢館　中華隊近10年最艱難考驗

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環台賽是國際自由車總會 (UCI)登錄為2.1級頂尖賽事，為亞洲巡迴賽的重點賽事，也是臺灣唯一的國際自由車公路賽，已有將近30年的歷史。近年來透過網路現場直播，觀賽人數不斷成長，除帶動自由車觀賽風氣外，更有助於推動國內自行車產業走向國際，落實臺灣自行車王國的美名。此外，透過歐洲體育台(Eurosport)進行賽事國際轉播，環台賽成為歐洲車隊競相報名的比賽，大幅提高國際知名度。
今年出賽的選手們將決戰最經典的五站競賽路線，將於臺北市站、桃園市站、浪漫台三線站、南投縣站及高雄市站等五站舉行，總體距離為666.64公里，各站攜手環台賽積極推動城市觀光與經濟發展。
首站臺北市站的繞圈賽由臺北市政府前出發，並繞行至景福門後折返，共繞行8圈；第2站桃園市站，賽段前半段超過百分之六十在快速公路上進行，各國車手將在61、66快速公路上大展身手，並繞行石門水庫後，於復興區決戰角板山。
第3站則是橫跨新竹縣、苗栗縣與臺中市三縣市的浪漫台三線站，沿途飽覽客莊聚落的歷史深度與風土民情，同時體驗台三線山陵蒼翠之美。南投縣站則以山線路段為主，自南投縣政府出發後，繞行大南投1圈，行經南投8大鄉鎮及在地特色景點，是環台賽單站距離最長的一站。
最終站高雄市站，將從宗教文化景點佛光山佛陀紀念館出發，沿途經過高雄重點客家文化重點發展區，讓各國選手感受臺灣的宗教及在地文化。