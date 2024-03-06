全家霜淇淋地位不保了！眾瘋吃這間「1支20元」　7-11買1送1限3天

只有今天！全家美式、拿鐵買6送6「可寄杯」　7-11卡布奇諾買1送1

▲全家今（6）日有咖啡一日限定優惠，包括單品美式、拿鐵寄杯買6送6，相當於原價100元的單品美式、特價55元開喝。（圖／業者提供）
▲全家今（6）日有咖啡一日限定優惠，包括單品美式、拿鐵寄杯買6送6，相當於原價100元的單品美式、特價55元開喝。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

只有今天快衝！全家今（6）日咖啡一日限定優惠，有APP可寄杯單品美式、拿鐵寄杯買6送6，相當於原價100元的單品美式、特價55元開喝，無痛升級單品咖啡，還可疊加自帶杯折扣5元；7-11則是有LINE禮物購買指定飲品，享有買1送1優惠，包括卡布奇諾、巧克力可可歐蕾、青梅冰茶。

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🟡全家便利商店

📍APP｜3月6日10:00開賣
◾大杯單品美式買6送6，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵6送6，5折（原價110元、特價55元）
◾中杯單品美式買6送6，5折（原價80元、特價40元）
◾中杯單品拿鐵買6送6，5折（原價90元、特價45元）

▲全家一日限定咖啡優惠，單品美式／拿鐵買6送6可寄杯。（圖／全家提供）
▲全家一日限定咖啡優惠，單品美式／拿鐵買6送6可寄杯。（圖／全家提供）
📍門市｜3月5日至3月19日
◾花生圓圓拿鐵買1送1，5折（原價75、特價38元）
◾花生圓圓醇奶買1送1，5折（原價65、特價33元）
◾永豐餘生技，薑汁撞奶、杏仁茶、冰糖雪梨紅棗茶任選買1送1，5折（原價65、特價33元）

▲全家私品茶買1送1（圖／全家提供）
▲全家私品茶買1送1，有冰糖雪梨紅棗茶、薑汁撞奶等（圖／全家提供）
📍APP｜即起至3月19日
活動期間內至APP開啟共享功能，就能在3月27日起至4月2日獲得以下專屬優惠

◾大杯單品美式買1送1，5折（原價100元、特價60元）
◾大杯經典美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）

▲全家38婦女節咖啡買1送1優惠。（圖／全家提供）
▲全家38婦女節咖啡買1送1優惠。（圖／全家提供）
🟡7-ELEVEN

📍Line禮物｜即起至3月20日

7-11今起至2024年3月20日前，LINE 禮物購買咖啡兌換券，即可享有指定商品買1送1優惠，可選擇「買給自己」或是「送好友」，兌換券於2024年4月15日前至門市兌換咖啡，「購買者」即可獲得同品項兌換券一張，單一帳號不限購買次數。

◾[限時兌換1+1]【7-ELEVEN】CITY CAFE 卡布奇諾熱咖啡（大），5折（原價55元、特價27元）購買連結
◾[限時兌換1+1]【7-ELEVEN】巧克力可可歐蕾（熱），5折（原價55元、特價27元）購買連結
◾[限時兌換1+1]【7-ELEVEN】青梅冰茶，5折（原價55元、特價27元）購買連結

▲7-11自LINE 禮物購買咖啡兌換券，即可享有指定商品買1送1優惠。（圖／翻攝APP）
▲7-11從LINE 禮物購買咖啡兌換券，即可享有指定商品買1送1優惠。（圖／翻攝APP）
📍APP｜3月6日至3月10日
◾莓好光櫻心凍拿鐵2杯120元，7.1折（原價85元、特價60元）
◾莓好光櫻心凍紅茶2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾金好運旺龍來鳳梨拿鐵2杯99元，6.3折（原價78元、特價50元）

▲7-11莓好光櫻心凍系列飲品限時特價。（圖／7-11提供）
▲7-11莓好光櫻心凍系列飲品限時特價。（圖／7-11提供）
📍APP｜3月7日至3月11日
◾特大杯美式10杯360元，6折（原價60元、特價36元）
◾特大杯拿鐵10杯470元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶10杯420元，7折（原價60元、特價42元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／檸檬咖啡10杯550元，6.9折（原價80元、特價55元）

▲7-11行動隨時取10杯組合。（圖／7-11提供）
▲7-11行動隨時取10杯組合。（圖／7-11提供）

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