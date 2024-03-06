FB、IG、Threads當機！Meta股價受影響　如「坐大怒神」瞬間崩盤

我是廣告 請繼續往下閱讀
Downdetector數據後續顯示，在故障狀況出現後的約一個半小時，回報無法登入臉書、Instagram和Messenger的狀況大幅減少，美國東部時間中午剛過，Meta表示已經解決了這個問題。Meta發言人史東（Andy Stone）透過X（前推特）平台承認服務出現問題，其後表示已經解決，並向受影響用戶致歉。
這次故障風暴也連帶讓Meta股價出現影響。Meta上次收盤價為498.19美元，在台灣時間（3月5日）以495美元開出後，盤中最高來到495.58，但在旗下FB、IG、Threads、messenger紛紛傳出災情之後，股價猶如乘坐大怒神，最低殺到488.10，下跌逾2％。
《CNN》報導指出，主要社群平台服務中斷的事件相對較少發生，例如軟體更新問題。Facebook、Instagram和WhatsApp曾在2021年出現了將近6小時的當機。
美國網路安全暨基礎設施安全局一名官員指出，目前未發現事件涉及任何具體的惡意網絡活動或是與今天的選舉（指超級星期二初選）有任何具體聯繫。不過Meta保證這次故障並非惡意活動造成，有消息指稱，Meta為了遵守歐盟新的數碼市場法，在星期四的限期前作出一些改變，例如允許用戶將Facebook和Instagram帳戶分開，以免個人資訊被合併而用來投放廣告。目前仍未不清楚此次服務中斷是否與遵守規定的任何準備工作有關。