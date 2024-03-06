美股大跌！道瓊狂瀉逾400點收黑　比特幣創新高後暴跌

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Counterpoint Research的一份報告顯示，2024年前六週iPhone在中國的銷量大幅下滑24%，週一因歐盟20億美元反壟斷罰款而遭受的損失進一步加劇，蘋果公司因此面臨壓力。蘋果股價下跌2.84%，收報170.12美元，至10月以來最低水平。
受資訊科技板塊拖累，標普500指數終場跌逾1%，Netflix和微軟等幾檔大型科技股跌幅均逼近3%，特斯拉跌近4%，過去兩天累計跌幅超過11%。
包括蘋果、微軟、輝達、亞馬遜、Meta、Alphabet和特斯拉在內的「科技七巨頭」（Magnificent Seven），帶動標普500在今年登上歷史新高，部分源自於對人工智慧 （AI）的熱情，強勁的漲勢促使策略師紛紛調高2024年的目標價，但也引發科技股是否過度繁榮的疑慮。
與此同時，亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波士蒂克（Raphael Bostic）表示，他預計今年只會降息一次，預計在第三季度降息，這也使得人們對聯準會即將實施寬鬆政策的信心受到打擊。
投資者現在更加關注聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）出席國會作證，以瞭解政策制定者在採取任何行動之前必須先確信通膨已被克服的口號是否會發生變化。
美股道瓊指數下跌404.64點，或1.04%，收38585.19點。
那斯達克指數下跌278.75點，或1.53%，收17983.25點。
費城半導體指數下跌102.13點，或2.05%，收4879.83點。
標普500指數下跌52.3點，或1.02%，收5078.65點。