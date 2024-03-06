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美股大跌！道瓊狂瀉逾400點收黑　比特幣創新高後暴跌

▲美股主要指數周二大跌，道瓊跌404點收黑。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美股主要指數周二大跌，道瓊跌404點收黑。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

受到降息的不確定性和「科技七巨頭」股票的調整給市場帶來了謹慎情緒影響，美股週二（5日）收盤一片大跌，進一步遠離歷史高位，道瓊收盤跌逾400點，納指下跌1.65%，單日表現為三周以來最糟。

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比特幣創下歷史新高，一度觸及69350美元，短暫超越了2021年11月創下的68789美元的歷史新高。然而，該加密貨幣不久之後經歷了大幅下跌，暴跌10%，交易價格僅為62000美元。

Counterpoint Research的一份報告顯示，2024年前六週iPhone在中國的銷量大幅下滑24%，週一因歐盟20億美元反壟斷罰款而遭受的損失進一步加劇，蘋果公司因此面臨壓力。蘋果股價下跌2.84%，收報170.12美元，至10月以來最低水平。

受資訊科技板塊拖累，標普500指數終場跌逾1%，Netflix和微軟等幾檔大型科技股跌幅均逼近3%，特斯拉跌近4%，過去兩天累計跌幅超過11%。

包括蘋果、微軟、輝達、亞馬遜、Meta、Alphabet和特斯拉在內的「科技七巨頭」（Magnificent Seven），帶動標普500在今年登上歷史新高，部分源自於對人工智慧 （AI）的熱情，強勁的漲勢促使策略師紛紛調高2024年的目標價，但也引發科技股是否過度繁榮的疑慮。

與此同時，亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波士蒂克（Raphael Bostic）表示，他預計今年只會降息一次，預計在第三季度降息，這也使得人們對聯準會即將實施寬鬆政策的信心受到打擊。

投資者現在更加關注聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）出席國會作證，以瞭解政策制定者在採取任何行動之前必須先確信通膨已被克服的口號是否會發生變化。

美股道瓊指數下跌404.64點，或1.04%，收38585.19點。

那斯達克指數下跌278.75點，或1.53%，收17983.25點。

費城半導體指數下跌102.13點，或2.05%，收4879.83點。

標普500指數下跌52.3點，或1.02%，收5078.65點。

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