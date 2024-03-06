侯怡君爆婚姻觸礁！「傳蕭大陸復合民視小三」 2女當眾開撕互嗆
46歲侯怡君與蕭大陸愛情長跑超過20年，2021年兩人修成正果結為夫妻。沒想到當年傳出，蕭大陸與民視的員工談地下情，還驚動高層，該員工最後被調離職。原以為事情告一段落，如今蕭大陸又被爆出和小三糾纏不清，還被挖出2022年侯怡君與小三在停車場狹路相逢，兩女現場爆發口角。
記者薛羽彤／綜合報導
據《鏡週刊》報導，近期收到民眾爆料，「有人某天深夜直擊，兩人出現民視停車場，一前一後，從道具間走出…」、「也耳聞前陣子男帶女，公開與民視高層吃飯…」知情人士想讓侯怡君知道，蕭大陸和小三仍藕斷絲連，而業界早已傳出類似消息，加上兩人多半為分居狀態。而友人轉達侯怡君，蕭大陸又與小三有牽扯，她耳聞後直呼「怎麼可能？我們都黏在一起耶！」
2021年蕭大陸被爆出和民視黃姓節目監製牽扯不清，侯怡君多次在臉書發文痛罵小三，民視也證實此事，女員工承認和蕭大陸談戀愛，直到知道對方結婚才沒繼續在一起，並將該名女員工調職。
現在又被挖出，2022年侯怡君與小三在停車場狹路相逢。目擊者透露，小三先對侯怡君說，會還她拿蕭大陸的那些錢，講著講著竟又爆發口角。據悉，當時侯怡君嗆小三：「妳還有臉開這輛車（註：蕭大陸送的白色Toyota）啊？」小三回應：「這是我的車！」侯怡君不滿再轟：「那是我老公買的車！」
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