韓國醫生罷工邁入第3週！教授「剃髮」相挺　政府與醫界仍硬碰硬

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部分教授還以遞交辭呈或在社群網站發文等方式抗議。由忠清南道多所大學醫院共370名教授組成的忠南大學醫院緊急對策委員會前一天向校務部門提交意見書要求不要增員。
江原大學醫學院院長柳世民（Ryu Se-min）表示，很多教授反對增額，校方卻做出與此相左的決定。他感嘆，學校原本應該為參加罷工的實習醫師找到返回崗位的理由，豈料竟申請增額擴招。
韓國政府對罷工醫師下達返工最後期限是2月29日，不過4日在全國各大實習醫院進行調查，發現仍有大多數實習和住院醫生未返崗。據政府發佈的一份數據，截至4日晚8時，全國100家實習醫院工作4年以下的9970名住院醫生中，有8983人缺勤，佔90.1%。此外，部分實習醫生和專科培訓醫師放棄了錄用資格。
實習和住院醫生辭職罷工潮已經持續了半個月，醫療一線留守人員因工作超負荷而精疲力盡，多數患者面臨診療和手術被推遲的困難。另外，受到部分專科培訓醫師離崗的影響，全南大學醫院手術量從4日起驟降至平時的30%。一名醫務人員表示，留守人員疲憊不堪，教授們每週工作時間長達80至100小時。
面對大批醫生拒絕返回崗位的情況，韓國保健福祉部決定自5日起向相關人員發送通知，提醒政府將採取行政處分措施。政府當天主持中央災難安全對策本部會議時表示，前一天已掌握7000多名醫生拒不返崗的證據，今後將依法對有關人員進行行政處分。
保健福祉部副部長朴敏守5日表示，政府擬對「鼓勵實習醫師集體行動者」提出刑事訴訟，但尚無具體計畫。南韓最大醫療遊說團體「韓國醫學會」（Korean Medical Association）5名領導人預計6日起接受警方傳喚調查，警方5日已向司法部要求禁止這5人出境。