冷氣團來了！北台灣「跌破10度」時間出爐 全台連4天濕冷地獄
今（6）日鋒面通過、冷氣團南下，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，各地氣溫今天將持續下滑，越晚氣溫越低，北台灣將降至攝氏11度左右，且水氣增多，今明兩天「由北至南全台有雨」，冷氣團預計一路影響至下週日清晨（3/10）才回暖，期間民眾務必攜帶雨具、做好保暖。
記者張志浩／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，今、明兩天鋒面通過及強冷空氣南下，各地清晨氣溫約在攝氏17度至22度，白天持續下降，今日各地氣溫分佈上，北部攝氏20度降至11度，中部攝氏12至29度，南部攝氏14至33度，東部攝氏12至32度。
週五、週六（3/8、3/9）清晨，因「輻射冷卻」影響，北台灣部分平地的最低氣溫，將降至攝氏10度以下，冷空氣強度也將挑戰「強烈大陸冷氣團」等級，不過下週日冷氣團影響就會告一段落，氣溫將逐日緩升，預期下週一（3/11）還有鋒面通過，中部以北轉有局部雨。
在降雨情況上，中央氣象署預報員李孟軒說明，今天鋒面通過時，台灣由北而南都會陸續出現降雨，其中北台灣降雨會較為明顯，後續華南雲雨區接力影響，全台有雨的情況將會維持至明天，週五、週六水氣減少，降雨範圍縮減到北部、東半部及中南部山區，下週日冷氣團減弱，氣溫回升，雨勢也會再趨緩一些。
氣象署提醒，冷氣團影響期間，沿海空曠地區將有強陣風、浪也相當大，週五晚上開始，如果水氣夠多、氣溫夠低，預估3500公尺以上山區可能有局部結冰、降雪機率。