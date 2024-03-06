許瑋甯傳「已經開始備孕」！42歲邱澤準備當爸　女神曖昧回應了

Toyz把篠崎泫當煙霧彈！「3寶媽人妻為他離婚」　辣模女友被起底

▲Toyz把篠崎泫當煙霧彈！正牌女友被起底是辣模榕榕子（左），傳出女方已為他成功離婚。（圖／榕榕子、ToyzIG）
▲Toyz把篠崎泫當煙霧彈！正牌女友被起底是辣模榕榕子（左），傳出女方已為他成功離婚。（圖／榕榕子、ToyzIG）

記者薛羽彤／綜合報導

網紅Toyz日前爆出和「狼人殺女神」篠崎泫傳緋聞，兩人還被抓包有同款枕頭，甚至被拍到一起去拜拜、進出篠崎泫居住的社區，Toyz也在直播中誇口「養妳一輩子」，承認正在追求中。如今卻被爆出， 篠崎泫只是煙霧彈，正牌女友是去年被拍到當街牽手的辣模榕榕子。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲Toyz與篠崎泫枕頭同款被眼尖網友抓包，兩人疑似交往中，對此，Toyz發聲回應。（圖／Toyz、篠崎泫IG）
▲Toyz（左）與篠崎泫日前傳出緋聞，現在被爆出只是煙霧彈。（圖／Toyz、篠崎泫IG）
▲榕榕子身材曼妙，被挖出生過3個孩子。（圖／榕榕子IG）
▲榕榕子去年被拍到和Toyz當街牽手。（圖／榕榕子IG）
據《鏡週刊》報導，Toyz與篠崎泫傳出緋聞，還在直播中承認自己正在追求中，兩人關係看似有譜。豈料，Toyz卻被爆出正牌女友，是去年7月被拍到在街上牽手的辣模榕榕子。兩人當時被拍Toyz極力保護女方，稱女方是旗下藝人，牽手畫面是正在拍片，「片出來的時候，你們臉不要太腫，就是一個合作的案子！」如今也沒看到成果。

▲榕榕子身材性感，被爆出已是3個小孩的媽。（圖／榕榕子IG）
▲榕榕子身材性感，被爆出已是3個小孩的媽。（圖／榕榕子IG）
此外，榕榕子當時和Toyz牽手畫面曝光後，榕榕子被挖出她不僅是一名人妻，還擁有3位孩子，她的老公表示雖然兩人訴請離婚中，但配偶欄上還是她的名字，搭上Toyz此舉惹火老公。據傳，女方為了Toyz終於離婚成功，兩人低調交往中。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道

Toyz認了追求篠崎泫！還原同款枕頭真相　深情喊話「養妳一輩子」

篠崎泫被嗆勾搭別人男友！女星爆「分手又復合Toyz」　她發文反擊

Toyz爆交往篠崎泫！被抓包「同款花紋枕頭」疑認愛　他8字回應了

Toyz新歡人妻榕榕子深夜發聲　揭停工2周原因：我沒辦法躲起來

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞