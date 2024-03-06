Toyz把篠崎泫當煙霧彈！「3寶媽人妻為他離婚」 辣模女友被起底
網紅Toyz日前爆出和「狼人殺女神」篠崎泫傳緋聞，兩人還被抓包有同款枕頭，甚至被拍到一起去拜拜、進出篠崎泫居住的社區，Toyz也在直播中誇口「養妳一輩子」，承認正在追求中。如今卻被爆出， 篠崎泫只是煙霧彈，正牌女友是去年被拍到當街牽手的辣模榕榕子。
記者薛羽彤／綜合報導
據《鏡週刊》報導，Toyz與篠崎泫傳出緋聞，還在直播中承認自己正在追求中，兩人關係看似有譜。豈料，Toyz卻被爆出正牌女友，是去年7月被拍到在街上牽手的辣模榕榕子。兩人當時被拍Toyz極力保護女方，稱女方是旗下藝人，牽手畫面是正在拍片，「片出來的時候，你們臉不要太腫，就是一個合作的案子！」如今也沒看到成果。
此外，榕榕子當時和Toyz牽手畫面曝光後，榕榕子被挖出她不僅是一名人妻，還擁有3位孩子，她的老公表示雖然兩人訴請離婚中，但配偶欄上還是她的名字，搭上Toyz此舉惹火老公。據傳，女方為了Toyz終於離婚成功，兩人低調交往中。
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