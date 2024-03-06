降溫列車啟動！「未來36小時」天氣劇變 大台北入夜剩下12度
冷氣團、鋒面系統今（6）日抵達台灣，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，今天開始，未來36小時溫度將有劇烈變化，北台灣白天就會感受到寒冷，今天晚上剩下攝氏12至14度，中南部到深夜後也會對低溫比較有感，明（7）日北台灣「全天濕冷」，氣溫只在攝氏10至14度之間。
記者張志浩／綜合報導
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今天鋒面通過台灣上空，北部、宜蘭有短暫雨，中部地區中午開始有下雨機會，南部地區則是下午到夜晚會出現雨勢，而鋒面通過後，強烈冷氣團南下，全台由北至南開始變冷，北台灣今晚降至攝氏12至14度，中南部因地形阻擋，預計深夜才會轉為涼冷。
明天持續受到強烈冷氣團影響，北部、宜蘭有短暫雨，全天濕寒冷僅攝氏10至14度，中南部、東半部有不定時小雨，氣溫落在攝氏14至20度。天氣風險公司分析師柯聿寧說明，週五（3/8）有冷空氣遞補，但水氣減少，中北部陽光有機會露臉，白天高溫會比週四上升攝氏2至3度。
週五深夜到週六清晨（3/9），乾冷空氣和「輻射冷卻」作用影響，低溫還會再繼續下降，中北部低溫可能降至攝氏11度，局部空曠地區則有機會降至攝氏10度以下，南部因雲量較多，低溫維持在攝氏14至16度，週六白天「華南雲系」東移，冷空氣稍稍減弱，北部高低溫無明顯變化，中南部高溫反而攝氏19至22度，整體還是比較濕涼，下週日冷氣團減弱，才會明顯回溫。