史上第一次！印尼漁工與台灣官方展開雙邊協調會　工會代表團訪台

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印尼漁工工會和工人組織將提出其訴求，並希望外交部與其會面，針對台灣印尼目前正在洽談的合作備忘錄進行討論。這是台灣與印尼兩國工會首次聯合起來，共同倡議希望外籍漁工能享有更高標準，但截至目前為止，漁工並未被邀請參加這些會影響其自身權利的討論。
台灣人權促進會資深研究員施逸翔強調：「政府怎麼能在沒有聽取漁工意見的情況下協商漁工勞權議題？協商過程不應秘密進行。我們期望台灣政府公開透明，而影響著每個台灣人餐桌上海鮮的備忘錄亦應如此」。
印尼工會訪問正值美國訪問期間，美國勞工部國際勞工事務局與勞動部於週一會面，呼籲台灣承諾「改善勞權法遵」。美國勞工部國際勞工事務局週二也與包含漁工工會在內的工會代表會面，「了解其經驗，並確保我們會向政策制定者反映勞權議題，讓工人能為己發聲」。
漁工相關活動如火如荼，剛好在台灣甫與印度簽署移工備忘錄之際。印尼漁工代表團的訴求包括備忘錄中納入基本勞動權利、Wi-Fi、公平薪資，以及雇主應對工人聘雇虐待情事負起責任。代表團也將於下週對印尼政府提出訴求。代表團也將於下週對印尼政府提出相同訴求，促進持續對話。
東港印尼海員同鄉聯誼會 (FOSPI) 主席Achmad Mudzakir說：「我們跨國聯合起來，共同提出訴求。我們團結一致，呼籲台灣遵循國際最佳做法，履行其承諾，支持所有工人的勞動權利，包括在國際協議中的權利」。
印尼運輸工人工會 (SAKTI) 秘書長 Syofyan 則說道：「遷移為跨國性質，因此遷移相關的社會對話也理應如此。讓勞工直接與台灣和印尼政府對話非常重要。作為工會幹部，我們希望確保印尼漁工不管是在家鄉、工作地，一路到返鄉前都獲得保障」。
印尼工會代表團包括Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI) / 印尼漁業工人工會、Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) / 印尼移工工會、Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia (SAKTI) / 印尼運輸工人工會、Serikat Awak Kapal Perikanan Bersatu Sulawesi Utara (SAKTI Sulut) / 北蘇拉威西聯合漁業工人工會，以及Persatuan Pelaut Borneo (PBB) / 婆羅洲海員聯合工會。另外，代表在台印尼漁工的台灣工會東港印尼海員同鄉聯誼會 (FOSPI) 也會加入。
盟友「Wi-Fi Now漁工勞動人權立即實現」倡議也會一同出席會面。該倡議集結印尼漁工及其工人組織，並於台灣和國際盟友合作，要求確保在海上能使用Wi-Fi，才能實現基本勞動權利，包括結社自由、安全的工作條件和終結強迫勞動。
台灣遠洋漁業每年出口漁獲產品，包括鮪魚和魷魚到主要市場，產值約18億美元。但有證據和報告顯示，台灣漁船上存在強迫勞動，美國政府更於2022年將台灣漁獲列入「有理由相信商品及來源國違反國際標準，由童工或強迫勞動生產清單」。