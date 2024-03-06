松山車站搶案逆轉！搶匪、騙子網內互打「黑吃黑」 527萬全假鈔
台北市一名林姓男子，日前帶著527萬元現金打算跟謝姓男子購買泰達幣，不料依約到松山車站後，卻遭2名歹徒持刀搶走現金及手機，警方獲報後，鎖定23歲趙姓、24歲許姓男子涉嫌重大，但2人在警方上門前，便自行前往投案，隨後供出策劃人廖姓男子及多名同夥；經深入調查，警方發現被害者林男實則受羅姓男子指揮，準備詐騙泰達幣，而其所宣稱被搶的現金實際上也全是假鈔，台北地檢署偵結，廖男等7人依強盜罪起訴、林男與羅男詐欺罪起訴。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，去年8月6日下午2時許，雙方相約在北市松山車站北二門進行交易，但林男現身後卻遭2名持刀男子搶走現金，事後警方第一時間成立專案小組，發現許男及趙男涉有重嫌，7日上午拿到拘票準備前往逮人之際，2名犯嫌竟帶著假鈔向北檢投案。
檢警調查後發現，首腦廖男與另外6人共組強盜集團，其中曹男、李男共同擔任策劃行搶，謝男則扮演虛擬幣商出面與林男交易，待對方現身後，趙男、許男隨即持刀行搶，要求交出身上的527萬元，之後再騎著王男提供的重機逃跑。
由於贓款全為假鈔，因此檢警進一步得知，被害人林男實際上是受到另名羅姓男子指使，當天攜帶假鈔到現場準備詐騙泰達幣，不料還沒得手就被搶走，台北地檢署偵結已依強盜罪起訴廖男等7人，至於羅男與林男則依詐欺罪起訴。