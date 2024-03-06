修杰楷、王柏傑KTV遭毆受傷！經紀人還原現場：被打覺得莫名其妙
修杰楷和王柏傑今（6）日清晨在KTV與一名男子爆發肢體衝突，兩人都有受傷，據了解，起因同行友人被找麻煩，王柏傑與修杰楷上前勸架遭波及，修杰楷稍早透過經紀人回應：「非常感謝大家對修的關心，他前晚跟朋友聚會，其中友人與陌生人爆發肢體衝突，他上前幫忙拉開。修本人對於衝突如何發生也覺得莫名其妙，但已配合完成筆錄程序，修本人無大礙，現已返家休息，再次謝謝大家關心。」
記者楊穎軒、楊慧玲／台北報導
王柏傑昨晚在北市錢櫃KTV忠孝店幫修杰楷慶祝41歲生日，並在IG限時動態分享修杰楷和「修」字大蛋糕的合照，配文寫下：「生日快樂我的愛人！」下一則動態則是修杰楷吃完蛋糕，托著腮幫子的特寫，王柏傑親暱稱呼：「小美女！」
怎料，凌晨時分，某陌生男子衝進修杰楷與王柏傑的包廂，把一名友人拖到門外毆打，王柏傑、修杰楷見狀立即追上前制止，過程中兩人負傷，王柏傑身上有多處挫傷，修杰楷左眼角掛彩，所幸傷勢都不嚴重，據悉，行兇的陳男和被打的林男幾個小時前在電梯起口角，陳男心生不滿才會動手打人，事後雙方互不提告，但陳男仍被警方依違反社會秩序維護法送辦。
※【NOWnews 今日新聞
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