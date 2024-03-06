修杰楷KTV被打「當晚慶生照」曝光！王柏傑甜喊：我的愛人
藝人修杰楷今（6）日迎來41歲生日，好友王柏傑昨晚也發出替他慶生的照片，寫下「生日快樂我的愛人！」顯示兩人的好交情。不料，今日一早傳出兩人凌晨在錢櫃與友人狂歡，卻因勸架發生衝突，修杰楷左眼角受傷，讓慶生派對變了調。
記者薛羽彤、吳雨婕／台北報導
王柏傑昨日在IG上發出為修杰楷慶生的照片，兩人因合作《華燈初上》變得熟識，還曾相約一起去花東騎腳踏車。今日是修杰楷41歲生日，昨日好友們替他慶祝，王柏傑在IG寫下「生日快樂我的愛人！」眾人用心準備的大蛋糕是一個「修」字，第二張照片曝光修杰楷微醺的臉頰，王柏傑註解為「小美女」。
慶生會最後到錢櫃開趴，卻演變成全武行。當時修杰楷和王柏傑的林姓友人，搭乘電梯時與他人發生口角，對方隨後找到林姓友人所在的包廂，當場毆打林男，修杰楷和王柏傑因試圖保護林姓友人，過程中與對方產生肢體衝突，導致修杰楷左眼角受傷，而王柏傑身體多處出現擦傷，衣服上還有血跡。
警方到場將涉案5人全數帶回，雖然雙方都沒打算提告，但仍以社維法送辦。修杰楷事後透過經紀人回應，「修本人對於衝突如何發生，也覺得莫名其妙」目前已做完筆錄返家休息，身體無大礙；王柏傑看到現場媒體，驚訝表示：「你們怎麼知道？」解釋是誤會一場，經紀人也回應「現在都沒事了，謝謝關心」。
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