毆打修杰楷、王柏傑男子遭起底！竹聯幫、統促黨成員 還曾揍記者
藝人修杰楷與王柏傑今（6）日清晨4點多，傳出在錢櫃忠孝店與人發生肢體衝突，原因是林姓友人與對方在電梯發生口角，對方前往包廂理論，修杰楷、王柏傑在勸架過程中遭波及掛彩。事件鬧得沸沸揚揚，而與修杰楷、王柏傑朋友有衝突的男子，身分曝光，即是統促黨成員陳亞豪，另一名男子也是統促黨成員，兩個人都有竹聯幫背景。
記者吳雨婕／綜合報導
據警方調查，修杰楷與王柏傑的好友林男在搭乘電梯時，與對方發生口角，對方找到他們所處的包廂理論，打算動手打林男，修杰楷、王柏傑出面勸架，卻與對方發生肢體衝突，導致修杰楷左眼角受傷，王柏傑則是身上多處挫傷，所幸傷勢不嚴重，偵訊後雙方不提告，但仍以社維法將雙方送辦。
而毆打人的男子做完偵訊離開警局時，被認出是統促黨成員陳亞豪，2個月前曾在北檢打記者，且他今早穿的上衣與先前在北檢毆打記者的穿著完全一樣，袖子上還有血跡，可見當時過程有多驚險。
事實上，修杰楷今天正好生日，昨（5）日出席記者會活動時，表明只接與回覆太太賈靜雯的電話與訊息，其他人皆放置，原因就是怕生日被整，沒想到一出門慶生卻碰上衰事。
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