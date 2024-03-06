網球／謝淑薇遺憾遭逆轉！印地安泉女單會外賽出局 將專心拚女雙
本週進行的印地安泉女網賽會外賽次輪，台灣一姊謝淑薇在經過1小時30分鐘的激戰後，最終以6：2、1：6、2：6不敵世界排名第80的日本選手日比野菜緒。雖然謝淑薇遭逆轉無緣晉級女單會內賽，但她接下來將全力投入女雙賽事，期待在這場WTA千分等級大賽中有所斬獲。
記者路皓惟/綜合報導
目前世界女單排名第694的謝淑薇，在年初澳網宣告從大滿貫賽單打退休，而印地安泉女網賽重返單打舞台，謝淑薇坦言是想重溫單打比賽的刺激感。在會外賽首輪，謝淑薇爆冷擊敗世界排名第94的俄羅斯選手Kamilla Rakhimova，直呼自己都不敢相信。
次輪對上櫻花妹日比野菜緒，雖然謝淑薇成功以6：2先下一城，但隨後遭到對手強勢反撲，最終遺憾遭到逆轉，無緣晉級會內賽。單打驚奇結束後，謝淑薇表示將專注於接下來的女雙。
今年首場大滿貫賽事澳網公開賽，謝淑薇包辦混雙、女雙兩座大滿貫冠軍，成為台灣史上首位同屆大滿貫賽事囊括兩項雙打冠軍的球員，為台灣網球史寫下新頁，收穫生涯第8座大滿貫冠軍，創下台灣史上第一人紀錄。另外，謝淑薇也是繼2000年澳洲選手Rennae Stubbs後，24年來再度有人單屆同時囊括女雙、混雙冠軍。
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