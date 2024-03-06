日圓一度升破150！新台幣早盤跟著台股跌 一度下探31.629元
隨著美國服務業成長降溫，美元指數走低，但在投資人靜待歐洲央行 (ECB) 利率決議、美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 國會證詞及美國非農就業報告之下，亞洲主要貨幣兌美元升貶互見，其中日圓兌美元升破150價位，新台幣兌美元今（6）日早盤則跟著台股再貶，並貶破31.6元，來到31.629元，貶值6.4分。
記者顏真真／台北報導
美股主要指數皆走跌，跌幅1到2%，其中道瓊寫下近3週來跌得最慘的一天。台股今日開低，早盤跌140點，來到19246點，跌幅0.6%。權值王台積電與聯發科雙雙熄火，跌1%以上。
美國服務業成長放緩，美元指數回落，加上美國國債殖利率及美股下跌，日圓兌美元一度升破150，來到149.8元，不過，在市場觀望美國聯準會主席鮑爾最新談話之下，日圓目前在150上下盤整，韓元則在1333.4至1337兌1美元震盪，離岸人民幣則在7.2095至7.2136游走。
至於新台幣兌美元今日早盤以31.58元、貶值1.5分開出，在台股盤中跌逾百點下，新台幣進一步貶破31.6元，並下探31.629元，貶值6.4分，隨著台股跌幅收斂，新台幣兌美元目前在31.6元震盪整理。