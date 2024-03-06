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弘塑搶下第16千金股！早盤登上1050元　健策、鈊象緊追在後

▲半導體設備廠弘塑６日登上千金股，搶下第16千金，早盤漲51元，來到1050元，漲幅5%以上。（圖／NOWnews資料照片）
▲半導體設備廠弘塑６日登上千金股，搶下第16千金，早盤漲51元，來到1050元，漲幅5%以上。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

台北股市今（6）日受到美股下挫影響，早盤開低震盪，一度跌140點，下殺到19246點，跌幅0.6%，但隨後跌幅縮小。而盤面上依舊有亮點，就是半導體設備廠弘塑今日登上千金股，搶下第16千金，早盤漲51元，來到1050元，漲幅5%以上，而健策與鈊象緊追在後，分別來到985元。

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市場引發美國科技股是否過度繁榮的疑慮，再加上傳出超微向中國出售AI晶片受挫，使科技股承壓，美股主要指數昨（5）日皆走跌，影響台北股市今日也開低，早盤一度跌140點，來到19246點，跌幅0.6%，不過隨後跌幅縮小來到盤下。台積電與聯發科早盤雙雙熄火，一度跌1%以上，但跌幅同樣縮小。

而盤面上焦點落在高價股，半導體設備廠弘塑今日登上千金股，搶下第16千金，早盤漲51元，來到1050元，漲幅5%以上。而健策與鈊象緊追在後，分別來到985元與938元。其中，健策早盤漲32元，來到985元，漲幅3%以上，而鈊象早盤漲3.7%，來到938元。

弘塑科技是國內半導體濕製程設備大廠，自1993年創立起，於2009 年登錄興櫃，2011年掛牌上櫃，所製造之金屬蝕刻設備、金屬化鍍設備、8 吋及12吋單晶片旋轉淸洗設備等，深獲許多知名科技大廠指定購買。2022年11月弘塑股價才在230多元，但去（2023）年一整年股價大幅飛漲，去年6月底突破500元，今年初約在600元附近，3月來到800多元，昨日收999元，今日登上千金股。

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