00919連10天創高好猛！規模突破1500億　把握參與除息最後買進日

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群益投信表示，台股雖然創新高，不過整體來看，發放高股息的企業營運相對穩健、財務結構健全，加上有股利具下檔保護的機會較高，在面臨市場波動時也能展現較強的抵禦能力。要能抵禦金融市場的波動度，配置中不可或缺的即是ETF，特別是高息資產具備易漲抗跌的特性，其有息保護亦相對不受升息利空衝擊，投資價值將明顯優於一般資產，以台股而言，台股高息ETF的波動度更是相對個股與大盤來的低，不失為投資人穩健投資的好選擇。
群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，全球終端商品需求回溫，且半導體轉為進入上行週期，全球半導體需求有望好轉，有助於台灣電子零組件出口動能，加上 AI 新興應用、高速運算等科技應用持續擴展，皆可挹注出口動能，製造業有望回溫。
展望2024年，謝明志指出，各行各業藉由AI投資提高生產效率，抑或是AI應用百花齊放，將帶動股市整體評價進一步提升。但仍須注意美國總統大選、中美關係變化等不確定因素。有成長動能且評價合理個股仍是較佳選擇。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。