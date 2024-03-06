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爆中華電信合作業者「盜個資」　徐巧芯轟：國營事業竟成詐騙工具

▲國民黨立委徐巧芯指出，中華電信的合作業者竊取國人個資。（圖／記者葉政勳攝 , 資料照）
▲國民黨立委徐巧芯指出，中華電信的合作業者竊取國人個資。（圖／記者葉政勳攝 , 資料照）

記者林怡昕／台北報導

國民黨立委徐巧芯、黃健豪、葛如鈞今（6）日召開記者會踢爆，中華電信的合作業者，將未實名的「軟號」賣給詐騙集團，更利用電信後台漏洞竊取國人個資。對此，徐巧芯直言，詐騙簡訊問題讓國人不堪其擾，但沒想到竟是因為政府以及國營事業管理不善所造成，今天將在交通委員會提出臨時提案，要求有關單位進行檢討與改進。

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黃健豪指出，這間魔方移動公司，在2020年還是NCC核准的虛擬行動網路服務經營業者，屬於第二類電信業者可以承攬行動轉售、加值等服務，但到了2021年NCC審查的時候已經廢止了他的許可。而直到昨天晚間，在魔方移動的網站上仍可看到他的營業規章寫著，為中華電信合作業者。

「為什麼執照被撤銷還會繼續合作? 」黃健豪直言，政府號稱打詐那麼多年，主管機關卻好像沒有聯繫管道，許可被廢止的無照公司繼續販售電信業務，甚至使中華電信變相的成為詐騙集團的幫手，這部分交通部及NCC應該要說清楚。

徐巧芯解釋，魔方移動將買來的這些軟號，賣給一家「卓一公司」，這間「卓一公司」有台灣公司也有上海公司，但是經調查發現，中國大陸的卓一占台灣卓一的股權超過51%，是一間中資公司，等於是魔方移動作為中間人，向中華電信購買企業門號、軟號，並且把這些號碼賣給了卓一公司。並且在卓一公司的後台，完全由上海卓一主導，就會發生個資外洩問題，用戶的使用習慣、身分信息等，也都很輕易會被竊取。

徐巧芯再指，卓一將隨選軟號，製作成黑莓卡，賣給一些從事不法行業的人，他們宣傳的賣點是，快速開通、方便囤貨、獨立海外系統….等，所以今年初遭到雲林地檢署查扣兩萬七千張不法網卡，以及現金九百多萬。

徐巧芯直言，詐騙簡訊問題讓國人不堪其擾，但沒想到竟是因為政府以及國營事業管理不善所造成，這部分今年自己也有提出修法提高刑度，今天也預計會跟黃健豪，在交通委員會提出臨時提案，針對電信詐騙頻傳，中華電信配合廠商涉入詐騙、導致國人個資外流等情形，要求有關單位進行檢討與改進。

葛如鈞痛批，這起案件簡直就是騙中騙中騙，讓業者繞過KYC身分認證，將不法網卡賣給詐騙集團，更誇張的是，業者的執照被廢止後，竟然還能透過中華電信API介面軟體開通電信門號，到底是疏失還是有意為之？更可惡的是，中華電信還對一般民眾玩兩手策略，一邊對詐騙集團不設防，一邊要用戶付錢買服務才能「防詐」，民眾是不是應該向中華電信求償？或者，中華電信是不是應該考慮，防詐服務應該給予所有客戶兩年免費，作為補償？ 



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