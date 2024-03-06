高虹安涉貪案開庭！律師團質疑檢方違法訊問 北院今勘驗音檔
新竹市長高虹安日前因涉嫌詐領助理費遭起訴，台北地院去年起陸續傳喚4名助理，並規劃從今（6）日起至5月間密集開庭，希望能在5月29日辯論終結，上午將依高虹安的聲請，勘驗檢方部分助理偵查訊問時的錄音錄影，以確認偵詢時的16分鐘中斷錄音錄影是否影響供述的證據力。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，新竹市長高虹安日前被控民國109年2月至11月擔任立委期間，要求公費助理黃惠玟等人以虛報、浮報方式，將每月受領薪資、加班值班費算至上限金額，再把差額繳回給高虹安，供其自行決定用途；台北地檢署統計，高虹安總計詐得46萬30元，因此偵結後依貪污治罪條例、使公務員登載不實罪等罪，起訴高虹安、黃惠玟等5人。
台北地院去年9月起陸續傳喚5人進行準備程序，除高虹安及其前公關主任王郁文外，黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷等3人均認罪，對檢方起訴事實不爭執，並請法官依法減刑且宣告緩刑。
對此，高虹安律師團隊則質疑，檢察官偵查時勸諭助理認罪的過程，沒有依法全程錄音錄影曾中斷16分鐘，但檢察官則認為合法偵訊未對被告誘導，沒必要勘驗，由於雙方仍有爭執，故法院安排今天及本月13日進行勘驗程序，並讓雙方在過程中表示意見。